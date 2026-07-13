Cor 12:41 «Alghero ostaggio dell’incapacità amministrativa» Rifiuti, il Coordinamento cittadino della Lega: «Alghero ostaggio dell’incapacità amministrativa. Solidarietà ai lavoratori. Pronta interrogazione di Michele Pais»



ALGHERO - Il Coordinamento cittadino della Lega di Alghero, composto da Giorgio Gadoni, Salvatore Carta, Marco Lombardi, Gabriella Fadda e Sarah Boette, esprime piena solidarietà ai lavoratori del servizio di igiene urbana e guarda con grande preoccupazione a quanto denunciato dalla FIADEL in occasione dello sciopero odierno. «Se le gravi contestazioni mosse dal sindacato dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte a una vicenda che merita di essere approfondita nelle sedi competenti, sia per la tutela dei diritti dei lavoratori sia per il rispetto delle regole che disciplinano le relazioni sindacali. In ogni caso il nostro consigliere Michele Pais, farà tutte le verifiche del caso. È inaccettabile che, per cercare di mascherare i problemi di un servizio ormai fuori controllo, a pagare siano proprio i dipendenti e i cittadini» .

«Da troppo tempo l’igiene urbana ad Alghero è sinonimo di disservizi, ritardi, polemiche e continui scaricabarile. Prima la giustificazione era quella del vecchio appalto in scadenza. Oggi quella del nuovo appalto appena avviato. Cambiano le scuse, ma non cambiano i risultati: una città sempre più sporca, cittadini esasperati e lavoratori lasciati soli ad affrontare criticità che hanno origine esclusivamente nell’incapacità dell’Amministrazione comunale di governare un servizio essenziale».

«Quanto accaduto nelle ultime ore, con cittadini che hanno visto ritirare i mastelli in anticipo e altri costretti a tenere i rifiuti davanti alle proprie abitazioni, rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione improvvisata che crea disagi, disparità di trattamento e alimenta ulteriore sfiducia. L’Amministrazione Cacciotto non può continuare a limitarsi a rincorrere le emergenze. Ha il dovere di esercitare il proprio ruolo di indirizzo e controllo nei confronti del gestore, garantendo il rispetto dei lavoratori, la qualità del servizio e il decoro della città. Ai dipendenti va il nostro sostegno, perché non possono essere trasformati nel capro espiatorio delle inefficienze altrui. Ai cittadini va assicurato un servizio all’altezza delle tasse che pagano. Alghero merita una gestione seria, competente e capace di affrontare i problemi, non di nasconderli. Cosa che la Giunta Cacciotto ormai dimostra di non saper fare» .

«Se le gravi contestazioni mosse dal sindacato dovessero trovare conferma, ci troveremmo di fronte a una vicenda che merita di essere approfondita nelle sedi competenti, sia per la tutela dei diritti dei lavoratori sia per il rispetto delle regole che disciplinano le relazioni sindacali. In ogni caso il nostro consigliere Michele Pais, farà tutte le verifiche del caso. È inaccettabile che, per cercare di mascherare i problemi di un servizio ormai fuori controllo, a pagare siano proprio i dipendenti e i cittadini»