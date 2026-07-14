Cor 21:00 «Rifiuti, solo terrorismo mediatico» Così nove consiglieri di maggioranza ad Alghero: «Falsità e bugie stanno caratterizzando l’attività del gruppo che ancora una volta si distingue per il livello mediocre del fare opposizione. Non c’è alcuna discarica abusiva a Sant’Anna e tanto meno a Maria Pia»



ALGHERO - «I siti sono oggi completamente tornati alla normalità dopo il ritiro previsto nel calendario delle operazioni della Ciclat. Vanno perciò rispedite al mittente le accuse sulla situazione nell’isola ecologica di Sant’Anna e a Maria Pia, presso l’omonima villa. Sarebbe come scattare una foto il giovedì notte e lanciare l’allarme sulla presenza di sacchetti di plastica in città. A Sant’Anna è prevista la presenza di contenitori nei giorni del Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 7 alle 12 e oggi puntualmente è avvenuto il ritiro dei conferimenti, tant’è che ora il sito è tornato alla normalità come accade ogni volta. A Maria Pia invece c’è stato un deposito su richiesta di ritiro, attraverso i canali usuali di comunicazione con la Ciclat. Previo appuntamento sono stati depositati i rifiuti, anche provenienti dalla pulizia dei locali in carico alle associazioni dei Carabinieri, per il passaggio dei mezzi per il ritiro. Da ricordare che esistono anche altri siti in cui opera l’isola ecologica, come sulla strada per Valverde, ad esempio, in cui vengono depositati i rifiuti nei giorni del Lunedì e Venerdì, così come in altri siti periferici. Sarebbe ora che il leader di Forza Italia finisca di fare propaganda per cercare proseliti; Forza Italia cerchi di ottenere visibilità, se ci riesce, con serietà e responsabilità. Il periodo di elaborazione del lutto dalla sconfitta elettorale deve portarli dallo sconforto alla sobrietà e finalmente alla proposta di un cambiamento migliorativo. Gettare fango sulla città non giova e non depone a favore di una classe dirigente seria» così replicano i consiglieri di maggioranza Anna Arca Sedda, Gabriella Esposito, Gianni Martinelli, Giampietro Moro, Christian Mulas, Giusy Piccone, Emiliano Piras, Beatrice Podda e Marco Colledanchise alla denuncia di Forza Italia Alghero.