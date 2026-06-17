S.A. 13:11 Escursione notturna a Porto Ferro Nel primo tratto del percorso, dopo una breve passeggiata fra gli arbusti della macchia mediterranea, si costeggerà il lago Baratz dove sarà possibile, da un punto panoramico, osservare gli uccelli del lago e conoscere la storia del Lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna





Nel primo tratto del percorso, dopo una breve passeggiata fra gli arbusti della macchia mediterranea, si costeggerà il lago Baratz dove sarà possibile, da un punto panoramico, osservare gli uccelli del lago e conoscere la storia del Lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna. Imboccato il sentiero che porta verso la costa, si raggiungerà la spiaggia di Porto Ferro dove si potrà consumare la propria cena al sacco e godersi il tramonto nel silenzio che circonda questo luogo. Sulla via del ritorno, con la sola luce delle torce, passo dopo passo, i partecipanti potranno godere dei suoni che riempiono la sera, dal frinire delle cicale che lentamente si interrompe fino al canto degli uccelli notturni che raccontano della vita del bosco dopo il tramonto. SASSARI - Sabato 20 giugno, dalle 18.30 alle 22, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propone l’escursione esperienziale naturalistica ’Suoni dopo il tramonto’ che prevede un percorso di circa 6 chilometri (andata e ritorno), di bassa difficoltà (livello T, "percorso turistico") lungo un sentiero ben tracciato con dislivello modesto, che porterà dal Ceas fino alla spiaggia di Porto Ferro. Il gruppo sarà formato da massimo 25 persone.