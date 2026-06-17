 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 13:11
Escursione notturna a Porto Ferro
Nel primo tratto del percorso, dopo una breve passeggiata fra gli arbusti della macchia mediterranea, si costeggerà il lago Baratz dove sarà possibile, da un punto panoramico, osservare gli uccelli del lago e conoscere la storia del Lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna
Escursione notturna a Porto Ferro

SASSARI - Sabato 20 giugno, dalle 18.30 alle 22, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propone l’escursione esperienziale naturalistica ’Suoni dopo il tramonto’ che prevede un percorso di circa 6 chilometri (andata e ritorno), di bassa difficoltà (livello T, "percorso turistico") lungo un sentiero ben tracciato con dislivello modesto, che porterà dal Ceas fino alla spiaggia di Porto Ferro. Il gruppo sarà formato da massimo 25 persone.

Nel primo tratto del percorso, dopo una breve passeggiata fra gli arbusti della macchia mediterranea, si costeggerà il lago Baratz dove sarà possibile, da un punto panoramico, osservare gli uccelli del lago e conoscere la storia del Lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna. Imboccato il sentiero che porta verso la costa, si raggiungerà la spiaggia di Porto Ferro dove si potrà consumare la propria cena al sacco e godersi il tramonto nel silenzio che circonda questo luogo. Sulla via del ritorno, con la sola luce delle torce, passo dopo passo, i partecipanti potranno godere dei suoni che riempiono la sera, dal frinire delle cicale che lentamente si interrompe fino al canto degli uccelli notturni che raccontano della vita del bosco dopo il tramonto.
16:27
A Oristano il Festival dello sviluppo sostenibile
Da giovedì 25 a sabato 27 giugno Oristano ospiterà la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da Legacoop Sardegna e Dromos: tre giornate di incontri, approfondimenti, dialoghi, spettacoli e concerti
11/6Igiene Urbana: nuove regole e novità
11/6Natura Senza Barriere all’Asinara
10/6Nuovo Regolamento Igiene Urbana: ok da Commissioni
3/6Fauna selvatica: 400 mila euro a Province e Città metropolitane
3/6Ad Alghero il Comune non risponde
28/5All’Asinara giovani in campo per la ricerca
21/5No al nucleare senza se e senza ma
18/5Riapre il Parco Manno ad Alghero: sorrisi amari
15/5Ad Alghero si cambia: Rifiuti a Tossilo
7/5Pomeriggio a Baratz alla scoperta dei rapaci
« indietro archivio ambiente »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)