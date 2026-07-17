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S.A. 15:00
Allerta caldo: sospesa temporanea raccolta rifiuti
Disposizioni urgenti relative all’interruzione delle attività di igiene urbana: sospensione della raccolta e chiusura degli ecocentri dalle 12:00 alle 16:00 per allerta meteo da oggi, 17 Luglio 2026, fino a nuova comunicazione
Allerta caldo: sospesa temporanea raccolta rifiuti

ALGHERO - A seguito dei recenti bollettini diramati dalla Protezione Civile e dalle autorità sanitarie riguardanti le eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio della Sardegna, con temperature che hanno raggiunto picchi estremi e che si manterranno su livelli di allerta per l’intera giornata odierna, l’Amministrazione Comunale si vede costretta ad adottare misure urgenti e indifferibili. «La priorità assoluta di questo Assessorato - spiega l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva - è la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti gli operatori del servizio di igiene urbana, quotidianamente esposti alle intemperie, nonché la tutela del benessere dei cittadini».

Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni a tutela dei lavoratori esposti al sole, si comunica che dalla giornata di oggi, venerdì 17 luglio 2026, e fino a nuova comunicazione, i servizi ambientali subiranno la seguente riorganizzazione: -Sospensione della Raccolta Rifiuti: Tutte le attività di raccolta differenziata porta a porta, spazzamento e svuotamento dei cestini stradali saranno tassativamente interrotte nella fascia oraria di maggior rischio termico, ovvero dalle ore 12:00 alle ore 16:00.
-Chiusura degli Ecocentri: L’apertura al pubblico degli ecocentri comunali sarà sospesa nella medesima fascia oraria (12:00 - 16:00).

Le attività lavorative e il normale conferimento presso i centri di raccolta riprenderanno regolarmente a partire dalle ore 16:00. Il personale dell’azienda appaltatrice si impegnerà a recuperare eventuali ritardi accumulati nel corso del tardo pomeriggio e del turno serale. «Chiediamo a tutti i cittadini la massima collaborazione e una dose di pazienza per gli inevitabili lievi disagi. Vi invitiamo a non esporre i mastelli e a non recarvi presso le isole ecologiche durante le ore centrali della giornata. È un piccolo sforzo collettivo necessario per garantire che chi lavora per mantenere pulita la nostra città possa farlo in condizioni di sicurezza. Continueremo a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica e a tenervi aggiornati su eventuali ulteriori variazioni del servizio» riferisce Selva.
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