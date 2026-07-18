Cor 12:30

Future4Cities: Alghero e Quartu finaliste

Alghero è in corsa nella categoria ‘Comunità’ con ‘Passi Sicuri’, il progetto che ha trasformato la sicurezza stradale in un percorso di educazione civica, partecipazione e rigenerazione urbana



Quartu, che dovrà vedersela con Torino, Trento, Bologna e Parma, è in lizza nella categoria ’Casa’ per il progetto di riqualificazione delle Fornaci Picci. L’Amministrazione sta infatti realizzando un progetto di rigenerazione urbana presso un’area industriale dismessa di circa 57mila metri quadri, con la consegna dei lavori per l’intervento nel primo edificio avvenuta proprio pochi giorni fa. L’obiettivo è quello di trasformare un’area che presenta diverse criticità ed elementi di degrado in uno spazio urbano caratterizzato da diverse funzioni: funzione abitativa, per il quale è previsto un intervento di housing sociale, funzione socio-culturale, funzione ambientale, con la nascita del parco urbano ormai prossima (l’appalto è stato già assegnato). Il progetto può diventare un modello di rigenerazione da replicare negli altri quartieri, con l’ambizione di una riqualificazione più complessiva che trasformi Quartu Sant’Elena in una smart city.



Alghero è in corsa nella categoria ’Comunità’ con ’Passi Sicuri’, il progetto che ha trasformato la sicurezza stradale in un percorso di educazione civica, partecipazione e rigenerazione urbana. Promosso dall’associazione Itinerandia e cofinanziato da INAIL Sardegna e Comune di Alghero, il progetto ha coinvolto circa 350 studenti dei tre Istituti Comprensivi cittadini in laboratori di educazione stradale, attività artistiche e momenti di progettazione condivisa. Le idee elaborate dai ragazzi sono diventate attraversamenti pedonali artistici realizzati in prossimità delle scuole, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli automobilisti, migliorare la sicurezza e rendere gli studenti protagonisti attivi della cura dello spazio pubblico. Un’esperienza che ha saputo coniugare formazione, creatività e cittadinanza attiva, trasformando un’infrastruttura quotidiana in uno strumento di educazione e sensibilizzazione.



Complessivamente sono stati più di 250 i progetti dedicati all’innovazione urbana che hanno partecipato alla prima selezione. La giuria ne ha scelti 25, ovvero 5 per categoria (Casa, Comunità, Clima ed Energia, Lavoro, Mobilità), che hanno quindi avuto accesso alla finale. Saranno i cittadini ora a selezionare l’iniziativa preferita. Le votazioni della community sono già aperte sul sito future4cities e si può indicare un solo progetto per raggruppamento. I 5 vincitori del Premio 2026 verranno presentati il 25 settembre, a Torino, durante la prima giornata del Festival Future4Cities. Sarà l’occasione per connettersi, per uno scambio di conoscenze e idee tra chi ’fa città’. Dalle 9 inizieranno infatti gli workshop tematici, divisi per categoria. A seguire, il pranzo della community, con un rappresentante per ogni progetto, la giuria e il team di Future4Cities insieme per un momento informale volto a fare rete e conoscersi meglio. Nel pomeriggio l’annuncio dei 5 vincitori, dentro un palinsesto di sessioni di approfondimento e ispirazione.

Quartu e Alghero, uniche città sarde giunte sino alla finale, intendono fare rete. "Siamo orgogliosi del plauso di una comunità così attenta all’innovazione e alla necessità di evolversi, di nutrire le città con nuovi progetti che possono proiettarle nei contesti urbani del futuro - dichiarano i Sindaci di Quartu Graziano Milia e di Alghero Raimondo Cacciotto -. Ma come dice un vecchio proverbio… l’appetito vien mangiando, quindi invitiamo i cittadini quartesi, algheresi, cagliaritani, sardi a rafforzare questa nostra ambizione, a sostenere le nostre candidature entrando sul sito Future4Cities e votando i progetti della Sardegna".

ALGHERO - Quartu Sant’Elena e Alghero tra i finalisti, in due diverse categorie, della 4° edizione del premio Future4Cities. Un risultato importante che è anche un punto di partenza, un invito a guardare più in alto e aggiudicarsi la vittoria finale. Un mese e mezzo e il verdetto sarà ufficiale: la data ultima per apporre le proprie preferenze è infatti fissata per il prossimo 4 settembre.Case inaccessibili, mobilità compressa, lavoro che cambia, comunità che si frammentano, mentre clima ed energia ridisegnano le condizioni in cui viviamo. Le città (e chi le abita) sono sotto pressione, ma è proprio qui che nascono nuove idee e soluzioni. Il Festival di Future4Cities, ideato da Will Media e FROM e co-prodotto dalle OGR Torino, è la community delle idee, delle persone e dei progetti, è il luogo che fa incontrare chi prova a cambiare le cose. Un’occasione per raccontare le innovazioni che stanno già cambiando il volto delle città in Italia, per condividere esperienze e competenze, per immaginare insieme il futuro.