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S.A. 11:17
Rifiuti: a Bosa violazioni e sanzioni
La Polizia locale ha effettuato una serie di controlli mirati in diverse aree del territorio comunale, finalizzati a individuare i responsabili di comportamenti illeciti che compromettono il decoro urbano e arrecano un grave danno all’ambiente
Rifiuti: a Bosa violazioni e sanzioni

BOSA - Pugno di ferro dell’Amministrazione comunale di Bosa contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il conferimento irregolare dei sacchi di indifferenziato provenienti da utenze domestiche e non domestiche. La Polizia locale ha effettuato una serie di controlli mirati in diverse aree del territorio comunale, finalizzati a individuare i responsabili di comportamenti illeciti che compromettono il decoro urbano e arrecano un grave danno all’ambiente. Le verifiche hanno consentito di accertare numerose violazioni, con la conseguente elevazione di diversi verbali nei confronti dei trasgressori delle norme.

Fra i vari riscontri di comportamenti illeciti, gli operatori hanno recuperato lungo la linea ferroviaria ingenti quantità di rifiuti gettati tra i cespugli che costeggiano i parcheggi di viale Mediterraneo. Una situazione che restituisce chiaramente la dimensione del fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e l’inciviltà di chi continua a trasformare spazi pubblici in vere e proprie discariche. L’attività di controllo messa in atto stamattina non rappresenta un intervento episodico, ma rientra in un programma costante di monitoraggio del territorio che proseguirà con continuità anche nei prossimi giorni, attraverso verifiche mirate e accertamenti finalizzati all’individuazione e alla sanzione dei responsabili.

«Chi continua ad abbandonare rifiuti o a conferirli in modo irregolare deve sapere che i controlli saranno sempre più frequenti, capillari e rigorosi. Non è più tollerabile che una minoranza di persone incivili vanifichi gli sforzi della stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole», ammonisce il vicesindaco, Federico Ledda «Continueremo a investire risorse e personale per individuare i responsabili e applicare tutte le sanzioni previste dalla legge. L’abbandono dei rifiuti non è una leggerezza: è un comportamento che danneggia l’ambiente, il decoro della città e comporta costi che ricadono sull’intera collettività. A chi pensa di poter continuare ad agire nell’impunità diciamo con chiarezza che si sbaglia: i controlli continueranno senza alcuna tregua».
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