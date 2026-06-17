S.A. 18:57 Approvato il Bilancio 2024 della Asl di Sassari Tra i costi, quelli più importanti sono quelli del personale, passati da una spesa di 131 milioni del 2023 ai 144 dell’anno successivo



SASSARI – La Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria del Nord ovest della Sardegna all’unanimità ha espresso parere favorevole al Bilancio d’esercizio 2024 della Asl di Sassari. Nella giornata di ieri, durante il suo primo incontro con gli amministratori riuniti nella Conferenza territoriale sanitaria e sociosanitaria, e’ stato il Direttore generale della Asl di Sassari, Antonio Lorenzo Spano, ad aprire i lavori: «Ci troviamo dinanzi ad un valore della produzione che e’ cresciuto del 9% (passato dai 664 milioni del 2023 ai 723 milioni del 2024), e di conto anche i costi della produzione sono aumentati in maniera proporzionale (passando dai 667 milioni del 2023 ai 733 del 2024). Tra i costi, quelli più importanti sono quelli del personale, infatti siamo passati da una spesa di 131 milioni del 2023 ai 144 dell’anno successivo. Un incremento nella spesa del personale che deriva principalmente da due fatturi: dall’incremento delle risorse all’interno delle nostre strutture, siamo infatti passati dai 2.365 dipendenti del 2023 ai 2.491 del 31.12.2024, un dato ulteriormente migliorato nell’anno in corso in cui abbiamo sfondato il tetto dei 3.000 dipendenti. Altra spesa importante riguarda i servizi, come pulizie, lavanolo, ristorazione, cresciuti principalmente per una serie di adeguamenti contrattuali (la spesa in servizi e’ passata da 407 a 471 milioni di euro ). A questo si somma un incremento fisiologico dell’acquisto dei beni legato ad un ampliamento delle attività dell’Azienda, passati da 54 a 69 milioni. Tutto questo attesta come, nel caso della Asl di Sassari l’aumento dei volumi del bilancio si traduce in un reale aumento della produzione e delle attività dei nostri territori».



La platea dei sindaci riunita nella sala Angioy del Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, presieduta dal sindaco di Sennori, Nicola Sassu, ha così approvato all’unanimità il Progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2024, La platea, composta da una buona rappresentanza degli amministratori dei comuni del nord Ovest della Sardegna, alla presenza del Direttore sanitario, Vito La Spina, dalla Direttrice amministrativa, Maria Dolores Soddu, e della Direttrice dei Servizi socio sanitari, Annarosa Negri, e di numerosi direttori delle strutture complesse della Asl di Sassari, ha affrontato il tema della programmazione futura.