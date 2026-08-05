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S.A. 18:01
Venerdì raccolta sangue ad Alghero
Dalle ore 8 alle 12, presso il marciapiedi dei Giardini Pubblici di via Vittorio Emanuele tra via Sassari e via Cagliari, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale
Venerdì raccolta sangue ad Alghero

ALGHERO - L’AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue per l’estate venerdì 7 agosto. Dalle ore 8 alle 12, presso il marciapiedi dei Giardini Pubblici di via Vittorio Emanuele tra via Sassari e via Cagliari, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Le raccolte continueranno con cadenza settimanale ad agosto.
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