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S.A. 19:35
Elisoccorso, aggiudicata la gara regionale
La gara, del valore complessivo di oltre 165 milioni di euro a base di aggiudicazione, è stata gestita dalla Centrale Regionale di Committenza su delega della Regione
Elisoccorso, aggiudicata la gara regionale

CAGLIARI - È stata aggiudicata la procedura di gara regionale per l’affidamento del servizio di elisoccorso (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service) della Sardegna per il periodo 2027-2035. La Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna ha disposto l’aggiudicazione in favore della società Airgreen Srl, al termine della procedura di evidenza pubblica svolta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’affidamento rappresenta un passaggio strategico per garantire la continuità e il consolidamento di uno dei servizi più rilevanti della rete regionale dell’emergenza-urgenza, assicurando la copertura operativa del sistema di elisoccorso a supporto delle attività di AREUS nel periodo 2027-2035. La gara, del valore complessivo di oltre 165 milioni di euro a base di aggiudicazione, è stata gestita dalla Centrale Regionale di Committenza su delega della Regione, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale per l’evoluzione del servizio di elisoccorso. Il nuovo affidamento consentirà di proseguire il percorso di potenziamento della rete HEMS regionale, che a regime opererà su quattro basi, garantendo elevati standard di qualità, sicurezza e tempestività degli interventi su tutto il territorio della Sardegna.
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