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S.A. 17:00
Serd: si cerca un locale ad Alghero
La Asl 1 replica al presidente Mulas e rinnova l’impegno a trovare con l’amministrazione comunale una nuova sede da destinare al servizio
Serd: si cerca un locale ad Alghero

ALGHERO - «Nel mese di febbraio 2026, al fine di consentire la conclusione dei lavori del PNRR previsti nel poliambulatorio di Via degli Orti, la Asl di Sassari, in via provvisoria, ha trasferito il Servizio delle Dipendenze (Ser.D.) nello stabile che prima ospitava la Guardia medica, in Viale primo maggio. Una decisione assunta dalla Asl d Sassari dopo che erano andate deserte diverse manifestazioni di interesse di locali da prendere in locazione. Da all’ora non si sono mai interrotte le interlocuzioni con l’amministrazione comunale per ricercare degli spazi, pubblici o privati, da assegnare alle attività sanitarie che ricadono nella città di Alghero».

La replica dell’Asl alle dure critiche del presidente della Commissione Sanità ad Alghero sul trasferimento die locali del Serd.«La Direzione aziendale e’ fiduciosa che grazie all’amministrazione comunale, e con il contributo della Commissione Sanità, si possa presto trovare uno stabile che risponda ai requisiti previsti dalla normativa per accogliere il Servizio Dipendenze della città. La Asl precisa inoltre che la presenza di siringhe in luoghi frequentati dal pubblico non sia collegabile alle attività del Ser.D, in quanto gli utenti che lo frequentano non utilizzano le siringhe per le loro terapie, indica piuttosto che il problema dell’abuso di sostanze è un problema tutt’altro che risolto, richiede invece il massimo impegno non sono delle strutture sanitarie ma di tutta la Società nel senso più ampio del termine» si legge a chiusura della nota dell’Azienda Sanitaria Locale n.1.
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