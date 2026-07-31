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S.A. 9:05
E’ polemica su nomine Distretto socio sanitario
Schermaglie politiche ad Alghero sulla sanità e in particolare sulle nomine del distretto socio sanitario. Da una parte Fratelli d’Italia accusa l’Amministrazione comunale di isolamento; dall’altra il sindaco algherese replica e invita all’unità di intenti in ambito sanitario
E’ polemica su nomine Distretto socio sanitario

ALGHERO - Schermaglie politiche ad Alghero sulla sanità e in particolare sulle nomine del distretto socio sanitario. Da una parte Fratelli d’Italia accusa l’Amministrazione comunale di isolamento; dall’altra il sindaco algherese replica e invita all’unità di intenti in ambito sanitario. «Ho condiviso e sostenuto l’indicazione del Sindaco di Ittiri alla Presidenza e del Sindaco di Siligo alla Vicepresidenza. Raccontare che Alghero sia stata esclusa da accordi o marginalizzata significa quindi rappresentare una realtà che non corrisponde in alcun modo a quanto accaduto. Il confronto tra i Comuni deve partire proprio dalla capacità di superare logiche legate all’appartenenza politica e alla distribuzione delle cariche. Fare politica non significa fare incetta di titoli e incarichi. Significa assumersi responsabilità, fare bene il proprio dovere e saper condividere pesi, obiettivi e scelte con gli altri Comuni» ha spiegato primo cittadino Raimondo Cacciotto.

Non si è fatta attendere la risposta del capogruppo Fdl Alessandro Cocco: «Leggiamo senza alcuno stupore il tentativo del sindaco Cacciotto di raccontare una storia diversa. Ma se davvero l’elezione del Presidente e del Vicepresidente del Distretto socio-sanitario fosse stata il frutto di un accordo pienamente condiviso, allora non si comprenderebbe il suo intervento stizzito durante l’assemblea».
Per Fratelli d’Italia «serve a poco provare ora a mettere una pezza retorica su un fallimento evidente, figlio delle divisioni del Campo Largo. Cacciotto può raccontare la collaborazione istituzionale, ma nei fatti il Partito Democratico ha trovato i propri accordi e la sua Amministrazione ne è uscita marginalizzata».
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