Cor 12:00

Ospedale Marino, arriva il nuovo ecografo

Il plauso del presidente della Commissione Sanità del comune di Alghero, Christian Mulas, e dei consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti alla Direzione Generale della Asl di Sassari



L’ecografo rappresenta infatti uno strumento fondamentale nella medicina riabilitativa, poiché permette di valutare in tempo reale la struttura e la composizione del muscolo, analizzandone lo stato e il potenziale di recupero. Inoltre, consente di individuare infiammazioni dei tendini, lesioni muscolari, strappi, versamenti ematici e altre problematiche che richiedono un trattamento mirato. Particolarmente importante è il suo utilizzo nelle infiltrazioni ecoguidate con tossina botulinica, una terapia che agisce bloccando temporaneamente la comunicazione tra nervo e muscolo, riducendo contratture, spasmi e tensioni muscolari. Lo strumento sarà inoltre impiegato nel trattamento di distretti articolari quali ginocchio, anca e spalla, garantendo interventi più precisi, sicuri ed efficaci.

L’ecografo consentirà anche ai professionisti della Riabilitazione di monitorare la funzione muscolare durante gli esercizi terapeutici e seguire con maggiore accuratezza l’evoluzione del percorso di guarigione dei tessuti, offrendo così ai pazienti un’assistenza ancora più qualificata. Il presidente Christian Mulas ricorda inoltre come, tra le richieste formulate alla Direzione Generale della ASL, siano già state accolte anche quelle relative al potenziamento del Pronto Soccorso e all’installazione dei climatizzatori, interventi concreti che hanno migliorato le condizioni di lavoro del personale sanitario e l’accoglienza dei pazienti. Un ulteriore risultato atteso nelle prossime settimane riguarda l’arrivo di nuove barelle e lettini per il trasporto dei pazienti tra i vari reparti, strumenti indispensabili per rendere ancora più efficiente l’attività ospedaliera.





«Questi risultati dimostrano che il dialogo istituzionale, quando è costante e costruttivo, produce benefici concreti per la sanità e per i cittadini dichiarano il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas e i consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti . Ringraziamo la Direzione Generale della ASL per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio e continueremo a lavorare affinché l’Ospedale Marino e tutti i servizi sanitari possano disporre delle risorse e delle attrezzature necessarie a garantire cure sempre più efficaci e moderne. La salute dei cittadini resta una priorità assoluta e il nostro impegno proseguirà con determinazione».

ALGHERO - Il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, insieme ai consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti, esprime il proprio plauso e un sentito ringraziamento alla Direzione Generale della ASL per aver accolto una serie di richieste avanzate nei mesi scorsi a favore del potenziamento dei servizi sanitari del territorio. Tra i risultati più significativi raggiunti vi è l’arrivo del nuovo ecografo destinato al reparto di Riabilitazione dell’Ospedale Marino, una dotazione di grande valore che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti.