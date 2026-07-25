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Asl Sassari, nuova sala autoptica

Medicina legale: la Asl 1 presenta la nuova Sala Autoptica che entrerà in funzione entro agosto Sassari

Dal mese di maggio 2025 l’attività, per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione degli spazi, in seguito ad una convenzione, si era spostata nella sala autoptica della S.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell’AOU Sassari. La nuova struttura è dotata di un antisala che consente un filtro nell’accesso e nell’uscita delle salme; sistemi di filtrazione assoluta dell’aria, sia sotto il profilo biologico che chimico, con pressioni negative differenziate nei diversi ambienti, allo scopo di impedire la dispersione di eventuali agenti nocivi; potente illuminazione ambientale, arricchita da lampade scialitiche, oltre ad un sistema di vidiosorveglianza e video ripresa, con nuovo sistema di clorazione dei liquidi reflui.





Le celle frigo sono passate da due a sei, con dotazione di un carrello motorizzato per la movimentazione dei corpi, e sistema di videosorveglianza allarmato. A questo si aggiunge l’implementazione della dotazione laboratoristica, con acquisizione di una cappa aspirata per la riduzione dei pezzi anatomici (preparazione dei prelievi autoptici per le indagini istopatologiche), e quella strumentale con l’acquisizione di una macchina lavaferri professionale. Gli spogliatoi sono dotati di bagno con doccia e percorsi separati sporco/pulito. La sala autoptica è progettata per un accreditamento di sicurezza di livello elevato.



L’attività che si svolge comprende sia autopsie di interesse giudiziario che quelle a valenza sanitaria, diagnostica (riscontri diagnostici).

SASSARI – La Asl di Sassari presenta la nuova sala settoria della Medicina Legale: una struttura di ultima generazione, che risponde ai massimi livelli di sicurezza biologica. Dopo 14 mesi di fermo e un investimento di circa un milione di euro, la nuova sala autopsie riprenderà la sua attività entro il mese di agosto, tornando nel complesso sanitario di Rizzeddu, in un’ala della Palazzina F completamente rimessa a nuovo. «Un cambiamento che centralizzerà le attività della Medicina legale della Asl di Sassari, ormai diventato un punto di riferimento per tutto il nord Sardegna, e donerà dignità a un momento delicato come gli accertamenti eseguiti sulle salme», spiega Salvatore Lorenzoni, direttore della Sc di Medicina Legale della Asl di Sassari.