S.A. 10:03 A Olbia la borsa internazionale dei siti Unesco La Regione ha stanziato oltre 15 milioni di euro per i comuni coinvolti, investendo su digitalizzazione, tutela e formazione per creare un modello di sviluppo sostenibile contro lo spopolamento delle zone interne



OLBIA - «Il riconoscimento dei nostri siti come patrimonio dell’umanità ci consente di raccontare la nostra storia millenaria e l’identità del nostro popolo. Il nostro compito è trasformare questa ricchezza in opportunità e sviluppo economico». Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, intervenendo alla prima Borsa Internazionale del Turismo Archeologico dedicata ai Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, che si è aperta ad OIbia. Fortemente voluto dall’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, l’evento è l’occasione per presentare le strategie di sviluppo e promozione turistica della Sardegna, facendo leva sul valore del riconoscimento dei siti UNESCO.



L’assessora della Cultura, Ilaria Portas, ha ricordato gli interventi regionali per la valorizzazione del patrimonio archeologico, in particolare le Domus de Janas. La Regione ha infatti stanziato oltre 15 milioni di euro per i comuni coinvolti, investendo su digitalizzazione, tutela e formazione per creare un modello di sviluppo sostenibile contro lo spopolamento delle zone interne. Nella giornata di apertura sono stati affrontati gli aspetti più prettamente scientifici e analizzate le esperienze delle altre regioni d’Italia e d’Europa che prima della Sardegna hanno avuto importanti riconoscimenti UNESCO. Il clou del programma della BISPM è il workshop b2b, previsto per domani, durante il quale gli operatori sardi avranno l’opportunità di presentare le proprie proposte turistiche ai selezionati 40 buyer, italiani e stranieri. Questi ultimi avranno l’opportunità di conoscere meglio un territorio multiforme e variegato, ricco di eccellenze paesaggistiche, architettoniche, artistiche e culturali grazie agli educational tour che seguiranno, il cui fil rouge sono le Domus de Janas ed i principali siti nuragici ubicati nel Nord della Sardegna.



Nella foto: l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu