Cor 16:11

Lavoras, Pais (Lega): Caos cantieri lavoro

«L’assessora Desirè Manca esulta per il rifinanziamento dei cantieri LavoRAS, ma la verità è ben diversa da quella raccontata nei comunicati stampa della Regione. Per la prima volta dalla nascita del programma LavoRAS si è di fatto saltata un’intera annualità, con gravissime conseguenze per i Comuni e per i lavoratori»



ALGHERO - «Tradizionalmente i bandi LavoRAS venivano pubblicati entro il mese di ottobre dell’anno precedente, consentendo ai Comuni di completare le procedure e avere il personale operativo già dalla primavera successiva. Un meccanismo fondamentale soprattutto per i piccoli centri, che spesso non dispongono di organici sufficienti per garantire manutenzione del verde, decoro urbano, pulizia delle aree comunali e supporto alle attività di prevenzione degli incendi».





«Nel 2025, invece, il bando non è mai stato pubblicato. Un ritardo gravissimo che ha fatto saltare completamente la programmazione. Oggi la Regione annuncia come un successo bandi pubblicati soltanto a maggio 2026 e peraltro ancora aperti. Ciò significa che il personale potrà essere selezionato e assunto soltanto alla fine dell’estate, quando la campagna antincendi sarà ormai conclusa e gran parte delle esigenze stagionali dei Comuni saranno già passate». Per Pais si tratta di «un fallimento amministrativo evidente, maldestramente nascosto dietro annunci trionfalistici e operazioni di propaganda».



