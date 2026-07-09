S.A. 14:00 «Non boicottiamo lo sciopero, tuteliamo un servizio» L’Alghero Servizi Ambientali che si occupa della gestione dell’igiene urbana in città, stamane replica alla nota della Fiadel, il sindacato che ha proclamato uno sciopero in data odierna e che accusa l’azienda di averlo boicottato con pratiche scorrette



ALGHERO - L’Alghero Servizi Ambientali che si occupa della gestione dell’igiene urbana in città stamane replica alla nota della Fiadel, il sindacato che ha proclamato uno sciopero in data odierna e che accusa l’azienda di averlo boicottato con pratiche scorrette. L’Azienda ribadisce, in primo luogo, «il proprio totale e incondizionato rispetto del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, nonché di tutte le disposizioni normative e contrattuali che ne disciplinano l’esercizio» e respinge con fermezza «l’affermazione secondo cui il personale sarebbe stato "costretto" o "obbligato" a turni forzati. L’attività della giornata antecedente lo sciopero è stata svolta esclusivamente da operatori che si sono resi volontariamente disponibili a prestare lavoro straordinario. Ogni prestazione è avvenuta nel rigoroso rispetto dei limiti orari e dei riposi previsti dal CCNL di categoria e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro» si legge nella nota.



Di più: «L’organizzazione dei passaggi di raccolta nella serata dell’8 luglio ha avuto l’unico e legittimo fine di mitigare l’impatto ambientale e igienico-sanitario sull’utenza nei giorni a seguire, tutelando il decoro urbano della città di Alghero. Il servizio si è concluso tassativamente entro le ore 24:00 dell’8 luglio, ovvero prima dell’inizio ufficiale dell’astensione dal lavoro, fissata per la mezzanotte del 9 luglio. Nessuna attività di raccolta è stata pertanto eseguita in costanza di sciopero, né è stata posta in essere alcuna condotta volta a eludere o boicottare la protesta sindacale». E concludono dall’Azienda: «Le accuse di presunto "boicottaggio" o di "condotta antisindacale" risultano pertanto del tutto infondate, prive di riscontro oggettivo e lesive della reputazione aziendale. L’Azienda conferma infine la propria costante disponibilità al confronto con le Organizzazioni Sindacali, nella fermezza che il dialogo costruttivo, il rispetto reciproco e la corretta informazione siano gli unici strumenti idonei a garantire sia i diritti dei lavoratori sia l’efficienza del servizio a beneficio dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza».