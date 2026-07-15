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S.A. 17:20
Corsi under 35 a Sassari
Ecco i tre percorsi gratuiti in partenza a Sassari: Sviluppo software con Python; sviluppatore Back End con Java; sviluppo di applicazioni informatiche con l’Intelligenza Artificiale
SASSARI - Nuove opportunità tech in Sardegna: corsi gratuiti per Under 35 a Sassari!
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione finanziati dalla Regione Sardegna, rivolti a giovani occupati e inoccupati sotto i 35 anni che vogliono acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Ecco i tre percorsi gratuiti in partenza a Sassari: Sviluppo software con Python; sviluppatore Back End con Java; sviluppo di applicazioni informatiche con l’Intelligenza Artificiale.
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