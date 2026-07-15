Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 17:20
Corsi under 35 a Sassari
Ecco i tre percorsi gratuiti in partenza a Sassari: Sviluppo software con Python; sviluppatore Back End con Java; sviluppo di applicazioni informatiche con l’Intelligenza Artificiale
Corsi under 35 a Sassari

SASSARI - Nuove opportunità tech in Sardegna: corsi gratuiti per Under 35 a Sassari!
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di formazione finanziati dalla Regione Sardegna, rivolti a giovani occupati e inoccupati sotto i 35 anni che vogliono acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro. Ecco i tre percorsi gratuiti in partenza a Sassari: Sviluppo software con Python; sviluppatore Back End con Java; sviluppo di applicazioni informatiche con l’Intelligenza Artificiale.
16:15
«Caldo record: Tutela a operatori igiene urbana»
Lo denunciano la segretaria generale della Fit Cisl, Claudia Camedda, e il segretario regionale Gianluca Langiu, che hanno scritto, per la seconda volta nel giro di poche settimane, ai vertici della Regione, a tutti i Comuni e alle Asl
10/7La lettera di un padre e disoccupato algherese
9/7«Non boicottiamo lo sciopero, tuteliamo un servizio»
9/7In pensione lo storico idraulico di Alghero in House
6/7Fondazione Alghero: nuove figure, primi bandi
20/6Lavoras, Pais (Lega): Caos cantieri lavoro
19/6Voucher piloti: la manifestazione di interesse
11/6«Giunta Todde bocciata sul salario minimo»
10/6Voucher per la formazione dei liberi professionisti
10/6Tirocini e borse lavoro ad Alghero
8/6Voucher per assistenti di volo
« indietro archivio lavoro »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)