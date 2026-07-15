S.A. 8:01

Auto nella pineta: un centinaio di multe a Porto Ferro

Fine settimana intenso dalla Polizia locale, impegnata nell’operazione Litorali sicuri. Poco più di un centinaio di multe di cui la maggior parte a Porto Ferro, una zona particolarmente delicata anche dal punto di vista naturalistico e ad alto rischio incendi



A Porto Ferro le auto parcheggiate nella pineta, dove è segnalato dalla cartellonistica il divieto con la motivazione, hanno rischiato di innescare incendi che avrebbero devastato la macchia mediterranea presente in un’area protetta. Anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli sulle aree demaniali e sul litorale per il contrasto a condotte scorrette che configurano anche illeciti, sanzionati con multe che vanno da centinaia a migliaia di euro.



Per quanto la maggior parte delle persone abbia senso della legalità e una cultura del bene pubblico inteso come bene della collettività, purtroppo a causa di pochi le ricchezze del territorio appaiono deturpate da buste di rifiuti abbandonati e dal degrado.

La Polizia locale vigilerà sul rispetto delle norme antincendio e sul divieto di fumo nelle spiagge, oltre a garantire la sicurezza della cittadinanza contro la microcriminalità. Particolare attenzione sarà data anche ai controlli sul parcheggio nelle zone protette e ancora di più in aree riservate a stalli per persone con disabilità. Infine, gli agenti vigileranno sul rispetto del divieto di gettare mozziconi di sigaretta e al contrasto dell’impoverimento dei litorali, con il divieto di asportazione di conchiglie e sabbia.

SASSARI - Auto parcheggiate in aree protette e negli stalli riservati alle persone con disabilità, specie nella rotonda di Platamona, mezzi fermi nelle pinete con il rischio di far partire incendi devastanti. Sono soltanto alcuni dei comportamenti sanzionati nel fine settimana dalla Polizia locale, impegnata nell’operazione Litorali sicuri. Per un totale di poco più di un centinaio di multe di cui la maggior parte a Porto Ferro, una zona particolarmente delicata anche dal punto di vista naturalistico e ad alto rischio incendi. Gli agenti della Polizia locale dall’inizio della stagione sono impegnati nel monitoraggio delle spiagge sassaresi, per garantire la sicurezza dei bagnanti e il rispetto delle regole, a tutela delle persone, dell’ambiente e delle cose.