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Maria Pia, Suv in pineta: francese sanzionato
Controlli serrati lungo il litorale di Alghero contro la sosta selvaggia. Nel mirino degli agenti anche un automobilista francese sorpreso con il proprio fuoristrada all’interno della pineta di Maria Pia: multa da 200 euro
Maria Pia, <i>Suv</i> in pineta: francese sanzionato

ALGHERO – Prosegue senza sosta l’attività della Polizia locale di Alghero contro i cosiddetti "cafoni dell’estate". Anche il fine settimana è iniziato con una serie di controlli lungo il litorale cittadino, dove gli agenti, coordinati dal comandante Salvatore Masala, hanno intensificato le verifiche per contrastare la sosta irregolare nelle aree più frequentate della Riviera del Corallo. Tra gli interventi effettuati nella giornata di sabato 25 luglio, spicca quello che ha coinvolto un turista francese, sorpreso dopo aver parcheggiato il proprio Suv all’interno della pineta di Maria Pia, in un’area sottoposta a tutela ambientale e interdetta al transito e alla sosta dei veicoli. Per l’automobilista è scattata una sanzione amministrativa di 200 euro.

L’episodio si inserisce nell’ambito dell’attività di vigilanza rafforzata predisposta durante la stagione estiva per arginare il fenomeno della sosta selvaggia e salvaguardare uno dei tratti costieri più frequentati e delicati del territorio algherese. Nelle ultime ore gli agenti hanno elevato numerose contravvenzioni anche nei confronti di altri automobilisti che avevano lasciato i propri mezzi lungo gli accessi alla spiaggia o in aree dove il parcheggio è vietato.

I controlli proseguiranno per tutta l’estate, con particolare attenzione alle zone balneari interessate da un forte afflusso di visitatori. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme, tutelare l’ambiente e assicurare condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità. Da Palazzo Civico arriva infine un nuovo appello a residenti e turisti affinché utilizzino esclusivamente i parcheggi autorizzati, evitando comportamenti che arrecano danno al patrimonio naturalistico e che comportano inevitabili sanzioni.
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