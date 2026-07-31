S.A. 10:21

Due nuove aree pedonali estive a Porto Torres

La decisione accoglie anche la richiesta avanzata dagli operatori commerciali del centro, in particolare delle attività situate nelle aree di Piazza Umberto I, Piazza della Consolata e Piazza XX Settembre che avevano sollecitato l’istituzione temporanea delle aree pedonali nei mesi estivi per favorire la vivibilità del centro e sostenere il commercio locale



«La ragione della nostra decisione - ha dichiarato l’assessora alla Viabilità e Attività Produttive Cristina Capuana, ha l’obiettivo di favorire un modo più sostenibile, lento e sicuro di vivere il centro cittadino. Questo provvedimento permetterà a residenti e turisti di fruire al meglio degli spazi urbani nei mesi di maggior afflusso, offrendo la possibilità di passeggiare con calma e godere della bellezza dei nostri spazi pubblici. Al contempo, la misura intende sostenere le attività commerciali, contribuendo alla valorizzazione sociale ed economica del territorio. Siamo convinti che questo sia il modo migliore per garantire una qualità della vita ottimale a chi vive e visita la nostra città durante la stagione più intensa». «Abbiamo concordato con le attività commerciali orari e giorni di chiusura - ha aggiunto l’assessore al Commercio e alle Politiche del lavoro Claudio Piras - cercando di accontentare tutti i richiedenti. C’è stata fin da subito una collaborazione costante, anche per la gestione dell’apertura e la chiusura delle aree tramite il posizionamento delle transenne da parte degli esercenti. Questa è la giusta collaborazione per dare gambe a una serie di iniziative che riguarderanno il centro storico».

PORTO TORRES - Ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai pedoni, valorizzare il centro storico e sostenere le attività commerciali l’istituzione, approvata dalla Giunta comunale di Porto Torres, di due aree pedonali nel cuore della città durante il periodo estivo, in via Vittorio Emanuele e tra via Amsicora e via Josto. Il provvedimento nasce dalla volontà dell’Amministrazione di tutelare la libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona particolarmente frequentata durante l’estate, grazie alla presenza di numerosi esercizi pubblici, attività commerciali e di un consistente afflusso di turisti. La decisione accoglie anche la richiesta avanzata dagli operatori commerciali del centro, in particolare delle attività situate nelle aree di Piazza Umberto I, Piazza della Consolata e Piazza XX Settembre che avevano sollecitato l’istituzione temporanea delle aree pedonali nei mesi estivi per favorire la vivibilità del centro e sostenere il commercio locale.