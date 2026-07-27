Cor 20:00 Ztl, arrivano nuovi parcheggi La progressiva riduzione di stalli disponibili nei pressi del centro storico di Alghero iniziava a determinare forti problematiche tra i residenti: arriva la risposta concreta dell’Amministrazione comunale



pass Zona Traffico Limitato sulla centrale Via Cagliari.

La progressiva rimodulazione delle soste conseguente al piano di riorganizzazione del traffico veicolare voluto con determinazione dall’assessore Corbia, aveva infatti determinato una sensibile riduzione di parcheggi nelle aree più prospicienti alla città antica, causa di forti malumori tra i residenti, soprattutto l’estate, già esasperati dalla forte pressione antropica e dal caotico traffico automobilistico cittadino attorno al centro storico.

Dopo il varo delle nuove aree sosta lungo il litorale, l’implementazione degli stalli per il bike sharing ed i monopattini e l’introduzione di nuove soste per motocicli, arriva così un segnale chiaro a servizio dei residenti nel centro storico. Immediato il ringraziamento del Comitato Alguer Vella all’indirizzo dell’amministrazione Cacciotto e dell’assessore alla mobilità urbana. ALGHERO - Dopo mesi difficili, arriva una prima risposta concreta nel tentativo di ricucire i rapporti negli ultimi mesi raffrenatisi tra amministratori e residenti del centro storico. Istituiti 22 nuovi stalli riservati esclusivamente ai detentori diZona Traffico Limitato sulla centrale Via Cagliari.