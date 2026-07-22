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S.A. 21:14
Strade provinciali: altri 3,4 milioni per le manutenzioni
La ripartizione tra città metropolitane e province è determinata, come avvenuto per le scorse risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete viaria di competenza di ciascun ente
Strade provinciali: altri 3,4 milioni per le manutenzioni

CAGLIARI - Sono state ripartite, tramite apposita delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, le risorse programmate (con la DGR n. 68/29 del 31.12.2025) dalla rimodulazione del programma di interventi del mutuo investimenti. Si tratta complessivamente di 3,4 milioni destinati alle Città Metropolitane e alle Province Sarde per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade provinciali. «Sono risorse che si aggiungono ai 70 milioni già stanziati - spiega Piu – per la sicurezza della rete stradale provinciale. Ogni euro in più sulla manutenzione è un euro speso in sicurezza, un pezzo di percorso verso una viabilità che consenta una circolazione più sicura e a misura delle attuali esigenze di transito. Le strade provinciali rappresentano una risorsa fondamentale per collegare persone, territori ed economia».

La ripartizione tra città metropolitane e province è determinata, come avvenuto per le scorse risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete viaria di competenza di ciascun ente. Alla Città metropolitana di Cagliari, con 748 km di strade, spettano 429 mila euro; ai 1526 km di rete della Città metropolitana di Sassari corrispondono 875 mila euro; 444 mila alla Provincia della Gallura Nord-Est con 775 km; alla Provincia di Nuoro, che conta 952 km di strade, sono state assegnati 546 mila euro; alla Provincia dell’Ogliastra, a cui competono 265 km, spettano 152 mila euro, per i 984 km di rete della Provincia di Oristano sono a disposizione 564 mila euro; alla Provincia del Campidano che ha una estensione di 335 km di strade sono destinati 192 mila euro e ai 340 km della Provincia del Sulcis Iglesiente vanno 195 mila euro.
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