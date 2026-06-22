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Cor 17:35
Festival del turismo Itinerante a Stintino
Presentata questa mattina la settima edizione del Festival che nel 2026 farà tappa a Stintino: Ad aprire i lavori è stato Rosario Musmeci, che ha sottolineato il percorso di crescita del Festival
STINTINO - È stata presentata questa mattina la settima edizione del Festival del Turismo Itinerante e delle attività ludiche e sportive all’aria aperta, in programma dal 9 all’11 ottobre 2026 a Stintino. L’evento, promosso dall’Associazione Promozione Sociale Camperisti Torres, si conferma uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla promozione del turismo lento e sostenibile in Sardegna, con tre giornate di attività pensate per valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. Alla conferenza stampa hanno partecipato Rosario Musmeci, presidente dell’APS Camperisti Torres; Franco Cuccureddu, assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio; Nicoletta Puggioni, assessora alla cultura del comune di Sassari; Rita Limbania Vallebella, sindaca di Stintino; Giansimona Tortu, assessora comunale di Porto Torres, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli enti che collaborano alla realizzazione della manifestazione. Ad aprire i lavori è stato Rosario Musmeci, che ha sottolineato il percorso di crescita del Festival e la capacità della manifestazione di costruire una rete sempre più ampia tra istituzioni, terzo settore, operatori turistici e comunità locali.
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