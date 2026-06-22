 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 18:40
"Omine solu", il nuovo singolo dei Double Dose

Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura, affidato alla produzione di Alberto Erre

" width="668" height="334" border="0">

SASSARI - Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Double Dose, registrato al Rockhaus Blu Studio da Alberto Erre e pubblicato da Rockhaus Digital.
Dopo alcuni singoli autoprodotti, il quartetto composto da Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura si è affidato alla produzione di Alberto Erre. Il brano, nato da un lick di mandolino composto da Aldo Gallizzi, è stato poi sviluppato e strutturato con il testo in sardo curato da Antonio Miscali e gli arrangiamenti a cui hanno lavorato tutti e quattro i membri della band.

Ascoltando la canzone, emergono le influenze dei quattro musicisti e il loro lavoro di ricerca, amalgama e sviluppo di elementi provenienti da culture e generi musicali differenti tra loro, come il country e il bluegrass d’oltreoceano, la tradizione irish e un pizzico di sardità, espressa non solo attraverso il testo in limba. Tendenzialmente asciutto, diretto e senza fronzoli, il suono richiama volutamente la semplicità e il calore dell’analogico, tipico degli ensemble acustici. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.
14:40
Artisti di strada: regolamento in Commissione
Convocazione congiunta delle Commissioni consiliari I e III, presiedute rispettivamente dalla Consigliera Giusy Piccone e dal Consigliere Gianni Occhioni
7/5Corsi propedeutici, sabato la presentazione al Canepa
4/5“Durche Cantu”, l’ultima fatica di Maria Giovanna Cherchi
20/4Mauro Uselli: il vento diventa musica
16/4Iscrizioni aperte a Stintino Jazz e Classica
13/4Il Coro Rossini al Sacro Cuore di Sassari
11/4Scarlatti, Mozart, Chopin in sala Sassu
7/4Alghero: Su Tenore a Sa Mandra
2/4Festival della Canzone Algherese: iscrizioni
28/3La musica entra in corsia all’Aou di Sassari
27/3Musica popolare: 1 milione da Regione
« indietro archivio musica »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)