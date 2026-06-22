"Omine solu", il nuovo singolo dei Double Dose

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Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura, affidato alla produzione di Alberto Erre

SASSARI - Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Double Dose, registrato al Rockhaus Blu Studio da Alberto Erre e pubblicato da Rockhaus Digital.



Dopo alcuni singoli autoprodotti, il quartetto composto da Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura si è affidato alla produzione di Alberto Erre. Il brano, nato da un lick di mandolino composto da Aldo Gallizzi, è stato poi sviluppato e strutturato con il testo in sardo curato da Antonio Miscali e gli arrangiamenti a cui hanno lavorato tutti e quattro i membri della band.



