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Cor 18:40
"Omine solu", il nuovo singolo dei Double Dose
Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura, affidato alla produzione di Alberto Erre
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SASSARI - Mercoledì 24 giugno esce "Omine solu", il nuovo singolo dei sassaresi Double Dose, registrato al Rockhaus Blu Studio da Alberto Erre e pubblicato da Rockhaus Digital.
Dopo alcuni singoli autoprodotti, il quartetto composto da Aldo Gallizzi, Antonio Miscali, Claudio Spanu e Danilo Mura si è affidato alla produzione di Alberto Erre. Il brano, nato da un lick di mandolino composto da Aldo Gallizzi, è stato poi sviluppato e strutturato con il testo in sardo curato da Antonio Miscali e gli arrangiamenti a cui hanno lavorato tutti e quattro i membri della band.
Ascoltando la canzone, emergono le influenze dei quattro musicisti e il loro lavoro di ricerca, amalgama e sviluppo di elementi provenienti da culture e generi musicali differenti tra loro, come il country e il bluegrass d’oltreoceano, la tradizione irish e un pizzico di sardità, espressa non solo attraverso il testo in limba. Tendenzialmente asciutto, diretto e senza fronzoli, il suono richiama volutamente la semplicità e il calore dell’analogico, tipico degli ensemble acustici. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.
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