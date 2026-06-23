Cor 9:14

«Aeroporti, Salvini indica la strada giusta»

Così Michele Pais: Il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rappresenta una visione moderna, equilibrata e soprattutto attenta alla funzione sociale del trasporto aereo, particolarmente importante per una realtà insulare come la Sardegna

ALòGHERO - Lo dichiara Michele Pais, commentando le linee strategiche contenute nel nuovo Piano Nazionale Aeroporti.

«Il Ministero ha compiuto una scelta condivisibile e lungimirante: non imporre la creazione di una società unica di gestione degli aeroporti sardi, ma individuare nel "Sistema Integrato Aeroportuale" lo strumento più efficace per favorire la crescita coordinata e la competitività degli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Una visione che mette al centro i territori e i cittadini, integrando gli aspetti economici con quelli sociali e di mobilità».

Pais evidenzia come il Piano Nazionale chiarisca alcuni principi fondamentali: «Cagliari, Olbia e Alghero vengono riconosciuti come parte di un unico sistema aeroportuale integrato, promuovendo la collaborazione tra società di gestione attraverso una rete coordinata di aeroporti e non attraverso la creazione di monopoli. La cooperazione viene vista come un’opportunità per rafforzare la connettività e lo sviluppo dei territori, non come una mera operazione finanziaria».





Secondo l’esponente della Lega, tale impostazione è difficilmente conciliabile con il percorso avviato dalla Giunta Todde. «La Regione sta invece perseguendo una strada diametralmente opposta, fondata sulla cessione del controllo degli aeroporti sardi attraverso operazioni di natura finanziaria che rischiano di subordinare le esigenze dei territori alle logiche del profitto. È una scelta che confligge con il principio dell’interesse nazionale e con il diritto alla mobilità dei cittadini sardi, perché finisce per lasciare al privato la discrezionalità sulle scelte strategiche in materia di trasporto aereo». Pais richiama inoltre un aspetto che considera particolarmente preoccupante: «Nel progetto di fusione sostenuto dalla Presidente Todde è previsto che, trascorsi due anni, il socio privato F2i possa cedere la propria partecipazione di maggioranza a soggetti terzi senza alcuna preventiva condivisione con la Regione. In pratica si rischia di affidare il futuro della mobilità aerea della Sardegna a soggetti oggi sconosciuti, privi di qualsiasi responsabilità nei confronti dei territori».



