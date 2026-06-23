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Alghero protagonista dell’estate di Radio Deejay

Dal 17 al 19 luglio il Lido di San Giovanni ospita la terza tappa del tour estivo dell’emittente. Una settimana di dirette nazionali, concerti, sport, intrattenimento e migliaia di visitatori attesi nella Riviera del Corallo

ALGHERO - Alghero si conferma tra le grandi protagoniste dell’estate italiana degli eventi. Dal 17 al 19 luglio la città ospiterà Beach Like a Deejay, il tour estivo di Radio Deejay che porterà sul Lido di San Giovanni tre giornate di musica, sport e intrattenimento a ingresso gratuito, trasformando la Riviera del Corallo in uno dei principali palcoscenici nazionali dell’estate 2026. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, rappresenta una straordinaria occasione di promozione per la destinazione e si inserisce nel calendario di Alghero Experience, il contenitore che raccoglie i principali appuntamenti culturali, sportivi e di spettacolo della stagione. A rendere ancora più significativa la presenza di Radio Deejay sarà una settimana intera di trasmissioni in diretta dalla città. Da lunedì 13 a venerdì 17 luglio, infatti, "Deejay Chiama Italia", storico programma di punta dell’emittente, andrà in onda da Alghero con Linus, Nicola Savino e Matteo Curti, offrendo alla città una vetrina nazionale di straordinario valore e milioni di contatti attraverso radio, web e social network. Nel fine settimana arriverà poi il cuore della manifestazione con la presenza di alcuni dei volti più amati di Radio Deejay: Linus, Nicola Savino, Matteo Curti, Umberto & Damiano, Annie Mazzola e Pecchia & Damiani accompagneranno il pubblico tra attività sportive, giochi, animazione, dj set e concerti live.





Ad accendere il palco, venerdì 17 luglio dalle ore 21, sarà Radio m2o con una serata all’insegna della musica e dei dj set. Sabato 18 luglio, sempre dalle ore 21, il testimone passerà a Radio Deejay con la conduzione degli speaker dell’emittente e la partecipazione di alcuni tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano. I nomi dei protagonisti delle due serate saranno annunciati nelle prossime settimane. Durante il giorno, la spiaggia del Lido di San Giovanni si trasformerà in un grande villaggio dedicato allo sport, al benessere e al divertimento. Sabato e domenica, a partire dalle 7.30 del mattino, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a corsi fitness, attività sportive e momenti di intrattenimento tra risveglio muscolare, mobilità, corpo libero, aquafan e power training. Non mancheranno beach volley, beach tennis, bocce, ping pong, calcio balilla e numerose attività acquatiche come sup elettrico, acqua scooter e water board. Nel corso delle due giornate saranno inoltre protagonisti gli speaker di Radio Deejay con giochi, animazione e aperitivi musicali. Manifestazione che si chiuderà domenica al tramonto con il dj set firmato Radio Deejay.





«Beach Like a Deejay rappresenta molto più di un grande evento di spettacolo. Per Alghero significa entrare per settimane nelle case di milioni di italiani attraverso uno dei network radiofonici più seguiti del Paese - sottolinea Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero - con una visibilità straordinaria che contribuisce a rafforzare il posizionamento della nostra destinazione sui mercati turistici nazionali. La presenza di Radio Deejay, delle sue trasmissioni e dei suoi protagonisti conferma la capacità di Alghero di attrarre appuntamenti di altissimo profilo e si inserisce perfettamente nella strategia di promozione che la Fondazione porta avanti insieme all’Amministrazione comunale per costruire un calendario di eventi capace di generare valore, presenze e nuove opportunità per il territorio». Per partecipare alle attività fitness sarà necessario prenotarsi gratuitamente presso l’Info Point Deejay che sarà allestito nel village dell’evento. Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio una speciale Deejay Bag. Dopo le tappe di Jesolo e Viareggio, Alghero si prepara dunque ad accogliere la terza fermata del tour nazionale prima del gran finale di Barletta, confermando ancora una volta il proprio ruolo di riferimento nel panorama dei grandi eventi estivi italiani e delle destinazioni turistiche più attrattive del Mediterraneo.