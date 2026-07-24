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S.A. 8:08
Un fine settimana con Tots en Vespa ad Alghero
Tots en Vespa 2026 sarà una due giorni dedicata alla celebrazione della mitica due ruote, simbolo del design e del costume italiano nel mondo. Il programma
Un fine settimana con <i>Tots en Vespa</i> ad Alghero

ALGHERO - Una grande manifestazione dedicata alla Vespa si svolgerà ad Alghero per tutto il fine settimana. Tots en Vespa 2026 sarà una due giorni dedicata alla celebrazione della mitica due ruote, simbolo del design e del costume italiano nel mondo. L’evento è promosso e organizzato dall’ associazione turistica "Welcome To Alghero" e dal "Vespa Club Alghero", con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, in collaborazione con Centro Commerciale Naturale "Al Centro Storico" e della libreria "Il Labirinto".

Il ricco programma prevede esposizioni storiche, incontri culturali, stand espositivi e sfilate che animeranno il cuore del centro storico. Alle 18 di questa sera, venerdì 24 luglio, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica presso Marras Boutique; alle ore 19 seguirà la presentazione del libro "Vespa, la storia di un mito italiano". L’incontro, promosso dalla libreria "Il Labirinto", vedrà la partecipazione dell’autore Marcello Albanesi, che sarà intervistato da Paolo Bellotti del Vespa Club Alghero. L’appuntamento si terrà nello spazio esterno del ristorante Movida in Piazza Pasqual Gallo. Sabato 25 luglio ci sarà una serata musicale acustica con le esibizioni del duo composto da Berny Spanu (voce) e Antonio Fortunato (chitarra), sui Bastioni Cristoforo Colombo. In conclusione domenica 26 luglio , alle ore 10:30, partirà dal lungomare il Tour Vespistico per le vie cittadine; infine alle 11:30 la cerimonia di premiazione della Tappa Regionale Turistica 2026, sempre presso i Bastioni Cristoforo Colombo.

«Dopo il successo delle prime due edizioni, quella di quest’anno è la prima iniziativa che si snoderà su tre giorni consecutivi – afferma Piero Raius, presidente del Vespa Club –. L’obiettivo è quello di creare un legame sempre più forte fra la città di Alghero e l’universo Vespa. Riteniamo che il richiamo delle due ruote possa rappresentare una valida opportunità di promozione turistica per il nostro territorio. Le strade e i paesaggi della Sardegna, e in particolare quelle di Alghero, si sposano perfettamente con lo spirito della Vespa, un mezzo capace di attrarre tantissimi appassionati da ogni parte d’Italia». «Alguer Tots in Vespa rappresenta un importante esempio di collaborazione tra tre realtà diverse: Welcome to Alghero, il CCN Al Centro Storico e il Vespa Club Alghero, unite per valorizzare la città. L’evento dimostra come la sinergia tra turismo, commercio e associazionismo possa creare iniziative di successo. Un ringraziamento speciale va al direttivo di Welcome to Alghero per l’impegno e la collaborazione. Questa è stata la prima edizione, ma l’appuntamento tornerà il prossimo anno con nuove iniziative e ulteriori novità» le parole di Gabriele Catogno, presidente di Welcome To Alghero.
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