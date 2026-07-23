S.A. 15:00 Alghero Urban Fest a Sant’Agostino Il 25 e 26 luglio il Comitato Area Sant’Agostino promuove due giornate ricche di contenuti: dalle campagne contro la violenza di genere alla solidarietà, passando per la letteratura, l’artigianato e la grande musica live



ALGHERO – Da anni il Comitato Area Sant’Agostino rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale e culturale della città. Attraverso l’organizzazione periodica di incontri, dibattiti, momenti di confronto e continue campagne di sensibilizzazione sul territorio, il Comitato porta avanti una missione precisa: rigenerare il quartiere, fare comunità e accendere i riflettori su temi di primaria importanza sociale. È da questo spirito che nasce l’Alghero Urban Fest, in programma il 25 e 26 luglio in Largo Guillot. Una manifestazione che racchiude in un unico grande contenitore tutte le anime del Comitato: inclusione, cultura, tutela della salute, valorizzazione dell’identità e sano intrattenimento per tutte le età.



Il valore civile è il cuore battente dell’iniziativa. Durante tutta la due giorni sarà posizionata in piazza la Sedia Rossa del "Posto Occupato", simbolo della costante campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza di genere a cui il Comitato ha aderito formalmente a livello regionale e nazionale. Spazio fondamentale anche alla donazione e alla prevenzione grazie alla raccolta sangue straordinaria gestita dall’autoemoteca dell’AVIS Provinciale di Sassari e dell’AVIS Comunale di Alghero, con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile.



Ricchissimo il programma culturale. Sabato spazio alla testimonianza con la presentazione del libro "Respira" di Debora Petraz, nato dal racconto toccante di un percorso di malattia oncologica; l’autrice dialogherà con la Dott.ssa Marilena Rimini, Presidente dell’AIL provinciale di Sassari, legando la cultura al valore della ricerca. Domenica sarà invece il turno delle avventure delle Janas con la saga fantasy "The Golden Hat" di Nadia Frau, ambientata in un’Alghero magica, presentata dalla scrittrice Eleonora Catogno: un viaggio affascinante legato alla ricerca della propria identità, alla crisi climatica e al nostro patrimonio identitario.



Non mancheranno i momenti dedicati alla creatività con il laboratorio a cielo aperto di ceramica artistica curato da Betta Ceramiche, da anni amato da bambini e famiglie, con manufatti creati al momento e regalati ai partecipanti. I mercatini creativi a cura dell’associazione San Joan con prodotti d’artigianato, l’area food & drink con panini, cocktail, torrone e dolci tipici, affiancati da un’area giochi e gonfiabili pensata per i più piccoli. La colonna sonora del festival vedrà protagonisti sabato il rock coinvolgente degli Ultrasound, con la frontwoman Sara Ferrari, seguito dalla tribute band ufficiale dei Pinguini Tattici Nucleari. Domenica il gran finale con il travolgente Live Show targato Ballando Mania: oltre tre ore di musica con complesso, DJ set, ballerine ed effetti scenici per trasformare la piazza in una discoteca sotto le stelle, interrotta solo dall’attesa estrazione della Lotteria Sociale. L’Alghero Urban Fest è organizzato dal Comitato Area Sant’Agostino in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Sant’Agostino.