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Frequenze a Sassari, Alghero, Capoterra, Cagliari

Al via in Sardegna la prima edizione di Frequenze, rassegna che intreccia musica, comicità, psicologia e attualità con l’obiettivo di generare un polo culturale innovativo sull’isola

CAGLIARI - Frequenze, promosso dall’Associazione Suoni Diversi, attraverso l’intrattenimento e il contributo di grandi ospiti punta a trasformare la Sardegna in un laboratorio culturale diffuso. Un percorso tra spettacoli e incontri pensato per creare una rete di pubblici diversi capace di attraversare l’isola e valorizzarne la ricchezza culturale e umana. Gli spettacoli si svolgeranno tra Alghero, Sassari, Capoterra e Cagliari. Ad Alghero gli eventi si terranno a Lo Quarter (Largo Lo Quarter) e all’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio). A Sassari presso il Teatro Comunale (Viale Trieste, 5) e il Teatro Verdi (Viale Politeama, 8). A Capoterra al Parco Urbano (Via Palermo, 1) e a Cagliari presso la Fiera (Via Armando Diaz, 221).



