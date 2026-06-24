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Cor 8:24
Frequenze a Sassari, Alghero, Capoterra, Cagliari
Al via in Sardegna la prima edizione di Frequenze, rassegna che intreccia musica, comicità, psicologia e attualità con l’obiettivo di generare un polo culturale innovativo sull’isola
CAGLIARI - Frequenze, promosso dall’Associazione Suoni Diversi, attraverso l’intrattenimento e il contributo di grandi ospiti punta a trasformare la Sardegna in un laboratorio culturale diffuso. Un percorso tra spettacoli e incontri pensato per creare una rete di pubblici diversi capace di attraversare l’isola e valorizzarne la ricchezza culturale e umana. Gli spettacoli si svolgeranno tra Alghero, Sassari, Capoterra e Cagliari. Ad Alghero gli eventi si terranno a Lo Quarter (Largo Lo Quarter) e all’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio). A Sassari presso il Teatro Comunale (Viale Trieste, 5) e il Teatro Verdi (Viale Politeama, 8). A Capoterra al Parco Urbano (Via Palermo, 1) e a Cagliari presso la Fiera (Via Armando Diaz, 221).
Questa la lineup: 24 giugno - Andrea Pennacchi - Parco Urbano (Capoterra), 4 luglio - Luca Bizzarri - Parco Urbano (Capoterra), 5 luglio - Luca Bizzarri - Lo Quarter (Alghero), 17 luglio - Jethro Tull - Cagliari Fiera (Cagliari), 28 luglio - Stefano Nazzi - Anfiteatro Ivan Graziani (Alghero), 3 agosto - Panariello - Anfiteatro Ivan Graziani (Alghero), 10 agosto - Roberta Bruzzone - Lo Quarter (Alghero), 18 agosto - Madame - Anfiteatro Ivan Graziani (Alghero), 27 agosto - Lucangeli - Lo Quarter (Alghero), 26 ottobre - Antonio Ornano - Teatro Verdi (Sassari), 7 novembre - Baz - Teatro Verdi (Sassari), 12 novembre - Branduardi - Teatro Comunale (Sassari), 18 dicembre - Caccamo - Teatro Comunale (Sassari).
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