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Cor 10:37
Aeroporti Nord Sardegna sempre più green
Gli aeroporti del Nord Sardegna compiono un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di sostenibilità ambientale, consolidando i risultati raggiunti e definendo obiettivi sempre più ambiziosi in linea con i principali standard internazionali del settore
Aeroporti Nord Sardegna sempre più <i>green</i>

ALGHERO - Gli aeroporti del Nord Sardegna compiono un ulteriore passo avanti nel proprio percorso di sostenibilità ambientale, consolidando i risultati raggiunti e definendo obiettivi sempre più ambiziosi in linea con i principali standard internazionali del settore.
Nell’ambito del programma Airport Carbon Accreditation (ACA), promosso da Airports Council International (ACI) Europe e principale standard di certificazione per la gestione delle emissioni di carbonio in ambito aeroportuale, gli scali registrano importanti progressi: l’Aeroporto di Olbia ha conseguito il Livello 3+ (Neutrality), traguardo che certifica la misurazione, gestione e riduzione delle emissioni dirette, il coinvolgimento attivo degli stakeholder e la compensazione delle emissioni residue; l’Aeroporto di Alghero ha rinnovato il Livello 2 (Reduction), a conferma del monitoraggio sistematico delle emissioni e delle azioni concrete di riduzione dell’impronta carbonica.

Entrambi gli scali hanno inoltre ottenuto la certificazione dei propri programmi Net Zero, formalizzando roadmap di lungo periodo coerenti con l’obiettivo del settore aeroportuale europeo di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Alghero punta a una riduzione fino al 96% delle emissioni rispetto all’anno base 2024, con Net Zero anticipato al 2040, attraverso elettrificazione dei mezzi, pompe di calore, riqualificazione energetica degli edifici, energia 100% rinnovabile ed economia circolare.

Olbia punta a una riduzione fino al 98% rispetto all’anno base 2023, anch’essa con Net Zero al 2040, puntando su autoproduzione da rinnovabili, elettrificazione delle flotte, carburanti alternativi e coinvolgimento degli stakeholder dell’ecosistema aeroportuale. In entrambi gli scali è già attiva energia elettrica 100% rinnovabile, con conseguente azzeramento delle emissioni Scope 2. Nei prossimi anni gli aeroporti del Nord Sardegna continueranno a rafforzare il proprio impegno ESG attraverso la progressiva decarbonizzazione, lo sviluppo dell’autoproduzione energetica e il coinvolgimento sempre più attivo degli stakeholder.
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