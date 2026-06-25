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«Oncologia al Marino, scelta da rivedere»
«I pazienti fragili devono stare al Civile». I Riformatori Sardi di Alghero si augurano che la direzione sanitaria e le istituzioni competenti aprano un confronto trasparente con cittadini e operatori sanitari
«Oncologia al <i>Marino</i>, scelta da rivedere»

ALGHERO - «Apprendiamo con forte perplessità la decisione di trasferire la Medicina dello Sport dall’Ospedale Marino di Alghero per fare spazio alla nuova struttura di Oncologia a partire da oggi, giovedì 25 giugno. Riteniamo che questa scelta debba essere attentamente rivalutata. Va inoltre ricordato che i locali dell’Oncologia all’Ospedale Civile di Alghero sono stati completamente ristrutturati grazie a un importante investimento economico. I pazienti oncologici sono tra i più fragili e necessitano di un accesso rapido a tutti i servizi ospedalieri di emergenza, diagnostici e specialistici. Per questo sarebbe, a nostro avviso, più logico e sicuro collocare l’Oncologia presso l’Ospedale Civile di Alghero, dove tali servizi sono già concentrati e immediatamente disponibili.In caso di complicanze improvvise o urgenze cliniche, dover trasferire un paziente da una struttura all’altra potrebbe comportare ritardi e disagi che sarebbe opportuno evitare. Le scelte organizzative della sanità dovrebbero avere come unico criterio prioritario la tutela della salute e della sicurezza dei pazienti, non la semplice disponibilità degli spazi». Così i Riformatori Sardi di Alghero che si augurano che la direzione sanitaria e le istituzioni competenti aprano un confronto trasparente con cittadini, operatori sanitari e associazioni dei pazienti prima di rendere definitiva una decisione così importante.

Nella foto: Antonello Muroni
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