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Furto all’Agrario, denunciato 44enne

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, il personale delle Volanti della Questura di Sassari è intervenuto presso l’Istituto Agrario cittadino a seguito della segnalazione del dirigente scolastico

Giunti sul posto, gli operatori hanno effettuato un accurato sopralluogo nei terreni di proprietà della scuola, accertando l’avvenuta asportazione di un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli coltivati nell’orto didattico dell’istituto.





Le immediate ricerche hanno consentito di individuare, nei pressi dei campi adiacenti, un uomo di 44 anni, sassarese, noto alle Forze di Polizia e gravato da numerosi precedenti, che si stava allontanando con la refurtiva. L’uomo è stato fermato e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.





L’intera refurtiva, costituita da una considerevole quantità di prodotti agricoli sottratti dai terreni dell’istituto, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’episodio conferma la costante attenzione della Polizia di Stato nella tutela del patrimonio pubblico e nella repressione dei reati predatori, anche a danno delle istituzioni scolastiche del territorio.





SASSARI - Nel corso dei servizi di controllo del territorio, il personale delle Volanti della Questura di Sassari è intervenuto presso l’Istituto Agrario cittadino a seguito della segnalazione del dirigente scolastico, che aveva richiesto l’intervento della Polizia di Stato per la segnalazione a lui pervenuta della presenza di un soggetto introdottosi all’interno dell’area destinata alle coltivazioni dell’istituto.