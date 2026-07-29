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S.A. 16:51
Latitante in moto d’acqua: arrestato ad Alghero
Di nazionalità polacca, era ricercato a livello europeo per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando. L’operazione della Guardia di finanza è avvenuta al largo di Punta Giglio, mentre l’uomo era in sella a una moto d’acqua
Latitante in moto d’acqua: arrestato ad Alghero

ALGHERO - Arrestato ad Alghero un uomo, uomo di nazionalità polacca, ricercato a livello europeo per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando. L’operazione della Guardia di finanza è avvenuta al largo di Punta Giglio, mentre l’uomo era in sella a una moto d’acqua.

I militari della Sezione operativa navale di Alghero lo hanno identificato durante un normale controllo di polizia e viste il comportamento nervoso e sospetto dell’uomo, lo hanno accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.

Dai riscontri nelle banche dati è emerso che su di lui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d’auto e traffico di veicoli rubati. L’uomo è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.
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