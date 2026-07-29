Ubriaco minaccia il padre nel suo locale: arrestato

Nel cercare di capire quanto fosse successo e stesse in quel momento accadendo, i militari intervenuti, al fine di risolvere la questione e ristabilire l’ordine, si sono approcciati al soggetto cercando di riportarlo alla calma ricevendo tuttavia a loro volta minacce ed insulti. Non riuscendo nell’intento e vedendo che lo stesso voleva provare ad aggredire il padre nuovamente hanno deciso quindi di intervenire in maniera risoluta per evitare ulteriori possibili escalation di violenza assicurando che nessuno venisse coinvolto.







Colto l’attimo, nonostante le forti resistenze del soggetto, i militari sono riusciti a bloccarlo e mettere in sicurezza la scena.

L’uomo in forte stato di alterazione è stato trasferito presso la caserma, sede della Compagnia Carabinieri di Porto Torres, ove venivano effettuate le attività di rito. Di quanto accaduto è stata informata tempestivamente l’Autorità Giudiziaria competente. L’uomo è stato quindi arrestato in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta nella giornata di oggi 28 luglio 2026 a conclusione della quale è stato confermato la legittimità e del provvedimento precautelare adottato dai militari operanti.













