S.A. 16:29 Vende coca in piazza: arrestato a Sassari Una volta fermato e sottoposto a perquisizione, nel marsupio sono state rinvenute otto dosi di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina, già confezionate e pronte alla cessione, oltre alla somma in contanti pari a 105 euro





Una volta fermato e sottoposto a perquisizione, nel marsupio sono state rinvenute otto dosi di sostanza stupefacente tra cocaina ed eroina, già confezionate e pronte alla cessione, oltre alla somma in contanti pari ad euro 105,00. Nella perquisizione domiciliare sono stati trovati ulteriori 5,25 grammi di eroina, ancora in pietra della tipologia brown sugar, materiale per il confezionamento e taglio oltre ad un bilancino di precisione ed un coltello, intriso di sostanze stupefacenti, utilizzato per il taglio. Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che ha coordinato le attività è stato tradotto presso propria abitazione in regime arresti domiciliari, in attesa celebrazione rito direttissimo. SASSARI - Nel corso della serata di sabato 1° agosto, i Carabinieri della Sezione Operativa di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato, un giovane, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri, nel corso di servizi per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno notato il soggetto in questa Piazza Mazzotti, intento a cedere una dose di cocaina ad una donna. Non appena accortosi dell’arrivo dei Carabinieri il ragazzo toglieva dalle mani dell’acquirente la droga per rimetterla nel proprio marsupio, tentando di eludere il controllo.