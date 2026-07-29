S.A. 11:41 Blitz in casa: algherese arrestata per spaccio di eroina Nel corso della perquisizione domiciliare gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 36 involucri con all’interno eroina e due bilancini



ALGHERO - Prosegue il lavoro della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Alghero finalizzata alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel territorio di Alghero. Nella giornata del 22 luglio, gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato algherese di P.S. hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna, residente ad Alghero, già nota alle forze dell’ordine e ritenuta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio disostanze stupefacenti.



L’operazione scaturisce da una mirata attività investigativa e da mirati servizi di appostamento nei pressi del domicilio della donna, identificato dagli investigatori come luogo dello spaccio. L’elemento decisivo per il blitz si è verificato con l’arrivo sul posto di un noto assuntore di sostanze stupefacenti: ipotizzando che la cessione stesse per perfezionarsi, gli Agenti sono intervenuti tempestivamente all’interno della casa.



Nel corso della perquisizione domiciliare, gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 36 involucri termosaldati pronti per lo spaccio, contenenti sostanza stupefacente, 2 bilancini elettronici di precisione usati per la ripartizione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. I successivi esami condotti dal personale della Polizia Scientifica hanno confermato la natura dello stupefacente, nello specifico eroina. Valutata la quantità, il frazionamento in dosi individuali, le modalità di occultamento ed il materiale rinvenuto, la donna è stata tratta in arresto.