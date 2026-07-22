S.A. 14:46 Spaccia coca durante la sagra: arrestato E’ accaduto nella notte di sabato a Santa Maria Navarrese: i militari hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo durante la sagra cittadina



SANTA MARIA NAVARRESE - Nel corso della notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio, a Santa Maria Coghinas, i Carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nell’ambito dei quotidiani servizi coordinati di controllo del territorio, opportunamente intensificati in concomitanza con la stagione estiva, stavano svolgendo un mirato servizio preventivo durante i festeggiamenti per una locale sagra cittadina. Nella circostanza, gli operanti hanno notato i movimenti sospetti del soggetto che, agevolato dal notevole afflusso di pubblico, veniva velocemente avvicinato da diverse persone le quali si allontanavano repentinamente dopo aver verosimilmente ricevuto dosi di sostanza stupefacente. Il predetto, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli al suolo.



I tempestivi accertamenti eseguiti sul posto hanno consentito di recuperare quattro involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo lordo di oltre 3 grammi. La successiva attività d’indagine, estesa all’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione, la somma in contanti di 650,00 euro ritenuta verosimile provento dell’attività illecita, ulteriori 17 dosi già suddivise del peso di 6 grammi e due involucri ancora da confezionare, rispettivamente di 8 e 1 grammi, contenenti la medesima sostanza del tipo cocaina.



Tutto il materiale rinvenuto, il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato condottopresso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stato disposto l’obbligo di presentazione presso una caserma dell’Arma. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.