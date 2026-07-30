Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 17:23
Sbarca con 20 ovuli di eroina nella pancia
Arrestato corriere dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres mentre sbarcava dal traghetto in arrivo da Genova
Sbarca con 20 ovuli di eroina nella pancia

PORTO TORRES - Un uomo con 20 ovuli di eroina nello stomaco è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres mentre sbarcava dal traghetto in arrivo da Genova. L’atteggiamento nervoso del corriere hanno insospettito i militari che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove gli esami radiologici hanno confermato la presenza della droga nella pancia del sospettato. In tutto 239 grammi di eroina, da cui si sarebbero potute ricavare quasi 2.400 dosi, per un valore sul mercato di circa 70.000 euro. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. L’indagato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Bancali.
17:16
Cannabis e armi: arrestato allevatore
Nelle zone rurali nei pressi di Ozieri sequestrate armi, munizioni e una piantagione illegale di cannabis (1.880 piante) in un terreno poco distante dall’ azienda zootecnica di allevamento
29/7/2026
Blitz in casa: algherese arrestata per spaccio di eroina
Nel corso della perquisizione domiciliare gli operatori hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale 36 involucri con all’interno eroina e due bilancini
29/7/2026
Ubriaco minaccia il padre nel suo locale: arrestato
I militari sono riusciti a bloccarlo e a mettere in sicurezza la scena. L’uomo in forte stato di alterazione è stato trasferito presso la caserma, sede della Compagnia Carabinieri di Porto Torres
29/7/2026
Latitante in moto d’acqua: arrestato ad Alghero
Di nazionalità polacca, era ricercato a livello europeo per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando. L’operazione della Guardia di finanza è avvenuta al largo di Punta Giglio, mentre l’uomo era in sella a una moto d’acqua
22/7Spaccia coca durante la sagra: arrestato
12/7Tentato omicidio a Pattada: arresti
12/7Furti a Porto Torres: arresto
10/7Spaccio e minorenni: arresti a Sassari
5/7Minore accoltella il rivale al bar di Olmedo
30/6Palpeggiava passanti, arresto a Sassari
29/6Violenza sessuale, arresto ad Alghero
25/6Furto all’Agrario, denunciato 44enne
14/6Tenta l’irruzione a casa dei genitori: arrestato ad Alghero
13/6Sassari: arrestato latitante per omicidio
« indietro archivio arresti »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)