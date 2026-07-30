S.A. 17:23 Sbarca con 20 ovuli di eroina nella pancia Arrestato corriere dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres mentre sbarcava dal traghetto in arrivo da Genova



PORTO TORRES - Un uomo con 20 ovuli di eroina nello stomaco è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres mentre sbarcava dal traghetto in arrivo da Genova. L’atteggiamento nervoso del corriere hanno insospettito i militari che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove gli esami radiologici hanno confermato la presenza della droga nella pancia del sospettato. In tutto 239 grammi di eroina, da cui si sarebbero potute ricavare quasi 2.400 dosi, per un valore sul mercato di circa 70.000 euro. La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato in flagranza per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. L’indagato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato trasferito nel carcere di Bancali.