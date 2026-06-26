S.A. 20:05 Appalti pre-commerciali: bando da 8 milioni Al via il bando di Sardegna Ricerche per gli appalti pre-commerciali, uno strumento capace di far nascere nuove soluzioni tecnologiche per problemi specifici



CAGLIARI - Quasi 8 milioni di euro per l’innovazione della pubblica amministrazione. Al via il bando di Sardegna Ricerche per gli appalti pre-commerciali, uno strumento capace di far nascere nuove soluzioni tecnologiche per problemi specifici. I pre-commercial procurement di Sardegna Ricerche – già vincitori all’European Innovation Procurement Awards (EUIPA) 2023 - contribuiscono a modernizzare il settore pubblico con risposte più efficienti ed economiche, facilitano l’accesso al mercato a nuovi operatori, soprattutto le piccole e medie imprese e, allo stesso tempo, riescono a dare risposte innovative alle necessità delle pubbliche amministrazioni che non trovano soluzioni sul mercato. L’obiettivo è duplice: da una parte migliorare la qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi pubblici, dall’altra stimolare l’ecosistema regionale dell’innovazione creando nuove opportunità per la ricerca e le imprese ad alto contenuto tecnologico.



«I riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni dimostrano che la strada intrapresa con gli appalti pre-commerciali è quella giusta. Con il nuovo bando diamo continuità a un modello che vogliamo consolidare. In questo modo aiutiamo la pubblica amministrazione a innovare e a rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni dei cittadini. Allo stesso tempo alimentiamo lo sviluppo del sistema produttivo locale fondato su ricerca e tecnologia» ha dichiarato Giuseppe Meloni, assessore regionale della Programmazione e del Bilancio. «Gli appalti pre-commerciali sono uno strumento straordinario per trasformare le esigenze delle pubbliche amministrazioni in una leva strategica per l’innovazione e la crescita della competitività regionale, e rappresentano una rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e mercato. Non si tratta di acquistare prodotti già pronti, ma di finanziare la ricerca e lo sviluppo (R&S) di soluzioni che ancora non esistono. La pubblica amministrazione smette di essere un semplice consumatore passivo e diventa un ’acquirente di lancio’ (first buyer) di innovazione radicale», ha sottolineato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche.



Il bando "Fabbisogni d’innovazione: appalti pre-commerciali", mette a disposizione 7 milioni 875 mila 714 euro e rientra nel Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027. L’intervento rientra nell’Azione 1.1.3 "Rafforzamento della domanda pubblica per l’innovazione" del PR FESR Sardegna 2021-2027. Possono partecipare al bando Pubbliche Amministrazioni e società pubbliche interamente partecipate da enti pubblici, con sede o unità operativa in Sardegna, purché direttamente coinvolte nei fabbisogni di innovazione proposti. Ogni progetto potrà avere una dimensione massima di 2 milioni 500 mila euro, con una copertura fino al 100 per cento delle spese ammissibili nel caso delle Pubbliche Amministrazioni, e con intensità fino al 65 per cento nel caso delle società pubbliche. I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della Regione Sardegna e riguardare problematiche concrete e attuali che richiedano attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Tra gli ambiti di applicazione rientrano, tra gli altri, monitoraggio ambientale, protezione civile, sanità e assistenza territoriale, digitalizzazione dei servizi pubblici, sicurezza informatica, efficienza energetica, gestione intelligente delle infrastrutture pubbliche, turismo, cultura e ambiente. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sistema SIPES della Regione Sardegna, a partire dalle ore 9:00 del 6 luglio 2026 ed entro le ore 18:00 del 21 settembre 2026.