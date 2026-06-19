S.A. 17:30 Ricerca clinica: 4 milioni in Sardegna L’intervento punta a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione del sistema regionale della biomedicina, sostenendo la realizzazione di studi clinici indipendenti e favorendo l’adozione dei principi FAIR nella gestione dei dati scientifici



CAGLIARI - Sardegna Ricerche mette a disposizione 4 milioni di euro per sostenere e qualificare la ricerca clinica indipendente realizzata nelle strutture sanitarie pubbliche regionali. È questo l’obiettivo del Bando I FAIR – Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e FAIR, finanziato dal Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027. L’intervento punta a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione del sistema regionale della biomedicina, sostenendo la realizzazione di studi clinici indipendenti e favorendo l’adozione dei principi FAIR nella gestione dei dati scientifici. L’acronimo FAIR indica dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, secondo standard che ne migliorano la qualità e la possibilità di impiego nelle attività di ricerca.



Il bando rientra nella Priorità 1 "Competitività intelligente" del PR Sardegna FESR 2021-2027 e, in particolare, nell’Azione 1.1.1 dedicata al rafforzamento dell’ecosistema regionale della ricerca nei settori della Strategia di specializzazione intelligente S3. Possono presentare proposte, singolarmente o in forma associata, le aziende sanitarie della Regione Sardegna e i Dipartimenti delle Università di Cagliari e Sassari ai quali afferiscono gli investigatori principali clinici responsabili degli studi. Possono inoltre partecipare gli organismi di ricerca pubblici regionali e altri dipartimenti universitari, purché in collaborazione con le aziende sanitarie o con i dipartimenti universitari indicati dal bando.



Le proposte dovranno riguardare il settore di specializzazione Biomed della Strategia S3 regionale. Ogni progetto potrà ricevere una sovvenzione a fondo perduto fino a un massimo di 200 mila euro, pari al 100 per cento dei costi ammessi e sostenuti. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 1° luglio 2026 ed entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2028. La procedura sarà valutativa a sportello: i progetti saranno quindi esaminati secondo l’ordine di presentazione e finanziati fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Le candidature dovranno essere compilate e trasmesse esclusivamente online attraverso il sistema regionale SIPES.