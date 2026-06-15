Cor 13:37 Meeting e conferenze: bando e finanziamenti Pubblicati i bandi relativi al Cartellone delle manifestazioni del turismo del segmento MICE (Meeting, Incentives, Conferences - Events), finalizzati all’incremento dello sviluppo del turismo congressuale e suddiviso su due misure





La prima misura, MIC "Meeting, Incentive & Congress", mira a sostenere gli eventi collaterali correlati a fiere, congressi e incentive travels; tali eventi collaterali devono avere finalità di promozione turistica di località o siti della Sardegna e/o di promozione della cultura sarda (ambito artistico, artigianale, enogastronomico, folkloristico, ecc). La domanda di contributo può essere presentata da organismi pubblici e privati, in forma singola o associata, con richiesta di finanziamento fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile di 20.000 euro. La seconda misura, "Events", mira a sostenere l’organizzazione di manifestazioni complesse che si caratterizzano per pluralità di attività o per diverse tipologie di eventi, comunque collegati ad attività congressuali, le quali devono assommare un minimo del 25% delle spese ammissibili. Tra le attività devono essere presenti almeno tre delle seguenti categorie: sport, spettacolo, esperienziale, enogastronomico, culturale.

Per tale misura la domanda di contributo può essere presentata dai soli Comuni -in forma singola o associata- con richiesta di finanziamento fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo erogabile di 50.000 euro. All’interno del progetto, almeno il 20% del contributo dovrà essere obbligatoriamente investito in attività di comunicazione e promozione. CAGLIARI - Sono stati pubblicati i bandi relativi al cartellone delle manifestazioni del turismo del segmento MICE (Meeting, Incentives, Conferences - Events), finalizzati all’incremento dello sviluppo del turismo congressuale e suddiviso su due misure, con un finanziamento di 200.000 euro ciascuna.