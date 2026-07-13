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Cor 17:10
Turismo esperienze, bando flash della regione
E’ stato pubblicato il bando relativo al Cartellone delle Manifestazioni del turismo esperienziale. Si tratta del tredicesimo e ultimo dei cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955
Turismo esperienze, bando <i>flash</i> della regione

CAGLIARI - Potranno presentare istanza, fino al 17 luglio 2026, organismi pubblici o organismi privati, in forma singola o associata, che organizzano le manifestazioni del turismo esperienziale, in grado di favorire la valorizzazione e/o promozione turistica del territorio di riferimento con il coinvolgimento attivo del pubblico in attività che offrono ai turisti un modo per entrare in contatto più profondo con il luogo, la sua cultura e le sue tradizioni.

Tali manifestazioni devono prevedere, nelle attività principali, la caratterizzazione "esperienziale", con la partecipazione diretta e congiunta del pubblico nelle seguenti attività: escursioni in natura, viaggi culturali ed immersivi, lavorazione di prodotti dell’artigianato artistico locale, lavorazione di prodotti enogastronomici, partecipazione alla vita agricola negli agriturismi. Potranno essere finanziate attività collaterali per un importo massimo del 20% delle spese ammissibili. E’ premiante lo svolgimento delle attività nei periodi considerati di bassa stagione.

L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro quarantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso. Le risorse destinate a questo Cartellone sono pari a 2,5 milioni di euro complessivi.
15:55
Scenari, bando da 2,5 milioni
Sostegno alla Cultura per Emergere in Nuovi Ambiti e Rafforzare le Imprese", finanziato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 "Competitività intelligente", Azione 1.3.1 "Sostegno alle microimprese e alle PMI".
10/7/2026
Dissesto idrogeologico: 16 milioni per i Comuni
I beneficiari sono i comuni di Valledoria, Loceri, San Vito, Bari Sardo, Bolotana, Lei, Osilo, Decimoputzu, Monastir, Milis, Dorgali, Pula, Nuoro, Uras, Porto Torres, Santa Mari Coghinas, Ollolai, Budoni, Seui, Gairo, Loiri Porto San Paolo, Noragugume
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