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Scenari, bando da 2,5 milioni
Sostegno alla Cultura per Emergere in Nuovi Ambiti e Rafforzare le Imprese", finanziato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 "Competitività intelligente", Azione 1.3.1 "Sostegno alle microimprese e alle PMI".
<i>Scenari, </i>bando da 2,5 milioni

CAGLIARI - L’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione ha pubblicato il bando "SCENARI – Sostegno alla Cultura per Emergere in Nuovi Ambiti e Rafforzare le Imprese", finanziato nell’ambito del PR Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 "Competitività intelligente", Azione 1.3.1 "Sostegno alle microimprese e alle PMI". Il bando mette a disposizione 2,5 milioni di euro di risorse pubbliche per rafforzare la competitività delle imprese e degli altri soggetti che operano nei settori culturali e creativi, sostenendo investimenti produttivi in grado di valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna e favorire percorsi di innovazione e crescita.

L’iniziativa nasce per rispondere ad alcune delle principali criticità che caratterizzano il comparto culturale e creativo regionale, tra cui la difficoltà di investire nell’innovazione, il deficit infrastrutturale, le limitate opportunità di accesso per i giovani, la carenza di professionalità qualificate e la necessità di consolidare collaborazioni stabili tra imprese e istituzioni culturali.

Attraverso il bando saranno sostenuti progetti che puntano a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna; promuovere modalità innovative, inclusive e partecipative di fruizione del patrimonio culturale, anche mediante la trasformazione digitale; favorire la nascita e il consolidamento di collaborazioni e partenariati tra imprese e istituzioni culturali.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, i liberi professionisti equiparati e gli altri soggetti che, indipendentemente dalla forma giuridica, svolgono attività economica nei settori culturali e creativi individuati dal bando. Le domande di partecipazione potranno essere inviate dalle ore 9.00 del 17 luglio 2026 fino alle ore 23.59 del 14 settembre 2026 esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo SIPES.
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