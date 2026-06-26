S.A. 17:19 «Chiarezza sul futuro dell’ex Cinema a Fertilia» Lo dichiara Christian Mulas, presidente della Commissione Consiliare Ambiente e consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione: bene la riqualificazione dell’Hotel BellaVista, ora si faccia chiarezza sul futuro dell’ex Cinema



ALGHERO - «Fertilia merita di rinascere tutta: bene la riqualificazione dell’Hotel BellaVista, ora si faccia chiarezza sul futuro dell’ex Cinema. La rinascita di Fertilia passa attraverso atti concreti. La riqualificazione dello storico Hotel BellaVista, che prevede 36 camere, un ristorante, una SPA e una piscina, rappresenta un investimento importante e un segnale positivo per tutto il borgo. È un progetto che racconta da solo la volontà di restituire valore a uno dei luoghi simbolo della nostra città». Lo dichiara Christian Mulas, presidente della Commissione Consiliare Ambiente e consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione: «Ma un dipinto bellissimo con una cornice rovinata resta un’immagine incompleta. E quella cornice, oggi, è rappresentata dall’ex Cinema Teatro che sorge accanto all’Hotel Bella Vista. Non è un bel biglietto da visita per Fertilia e per Alghero. Lo merita Alghero, ma soprattutto lo meritano Fertilia e i suoi abitanti, che attendono da anni di vedere risplendere edifici storici e, insieme ad essi, prendere forma progetti di crescita sociale, economica e turistica».



Il presidente della commissione consiliare Ambiente Christian Mulas spiega: Il percorso di riqualificazione del borgo affonda le sue radici nella deliberazione della Regione Sardegna n. 28/3, relativa ai "Progetti pilota per il riuso turistico delle borgate marine", con la quale prese avvio il processo di rilancio di Fertilia. In quel contesto, la Giunta regionale guidata da Renato Soru individuò Fertilia, insieme a San Giovanni di Sinis, come una delle prime borgate destinatarie dei finanziamenti. Successivamente, il progetto ha subito rallentamenti dovuti alle difficoltà nel trasferimento al Comune di alcuni immobili inseriti nel piano originario. Anche l’allora Sindaco Mario Bruno si era più volte attivato per sollecitare il passaggio dei beni da parte della Regione. «Fu poi la Giunta Conoci a scegliere la strada più rapida per sbloccare l’intervento, rimodulando il progetto sugli immobili effettivamente trasferiti al Comune e ritenuti strategici, in accordo con gli uffici regionali dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con l’obiettivo di avviare concretamente il processo di riqualificazione del borgo storico. Tuttavia - prosegue Mulas - risultano ancora disponibili circa 1 milione e 900 mila euro, risorse che per anni non sono state utilizzate. Per questo ritengo doveroso fare chiarezza».



E conclude: «Da Presidente della Commissione Ambiente e da Consigliere comunale del Partito Sardo d’Azione rivolgo un appello all’Amministrazione affinché informi il Consiglio comunale e la cittadinanza: che fine hanno fatto queste risorse? A che punto è l’iter per la riqualificazione dello storico Cinema di Fertilia?. Fertilia non può permettersi di perdere altro tempo. La riqualificazione del Bella Vista è un tassello fondamentale, ma il rilancio del borgo sarà davvero completo solo quando anche l’ex Cinema Teatro e gli altri edifici storici torneranno a vivere, diventando luoghi di cultura, aggregazione e sviluppo turistico. I cittadini meritano risposte chiare, tempi certi e il completamento di un progetto atteso da troppo tempo».