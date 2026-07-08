S.A. 15:07 Il 90° di Fertilia in Mostra L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 30 settembre, verrà inaugurata alle ore 10:30 presso la hall dell’Aeroporto di Alghero Fertilia e contestualmente, alle 11:45 a Fertilia, in via Pola, con una installazione open-air che renderà il centro un vero e proprio museo a cielo aperto



ALGHERO - Venerdì 10 luglio verrà inaugurata una mostra fotografica per celebrare e far conoscere la storia di Fertilia e della sua comunità, nell’anno del 90° Anniversario della posa della prima pietra della città di Fondazione. L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 30 settembre, verrà inaugurata alle ore 10:30 presso la hall dell’Aeroporto di Alghero Fertilia e contestualmente, alle 11:45 a Fertilia, in via Pola, con una installazione open-air che renderà il centro un vero e proprio museo a cielo aperto. La mostra sarà dedicata alla cittadina, uno degli esempi meglio conservati di architettura razionalista del ’900 italiano ed alle donne, vere protagoniste della rinascita di questo territorio.



«Le celebrazioni per il novantesimo anniversario di Fertilia ci stanno offrendo l’opportunità di riscoprire e valorizzare una pagina importante della storia del nostro territorio e del Novecento italiano - ha dichiarato il sindaco Raimondo Cacciotto -. Questa mostra rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che abbiamo voluto costruire insieme a istituzioni, associazioni e comunità locale, con l’obiettivo di custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni. Il riconoscimento nazionale conferito a queste celebrazioni, culminato con la targa del Presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella, conferma il valore storico e culturale di Fertilia e il ruoloche questo territorio può svolgere come luogo di conoscenza, riflessione e dialogosulla storia del nostro Paese».



«La mostra del 90° anniversario della fondazione di Fertilia - ha affermato RaffaellaSanna, assessora alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Alghero - avrà unfocus sul ruolo che le donne hanno avuto in quel processo. Oltre al duro lavoro ed allacura della famiglia, hanno saputo essere il collante dell’intera comunità e punto diriferimento per la crescita di tante e tanti giovani che sono stati a loro volta portatoridi valori e tradizioni che hanno arricchito la comunità algherese e sarda». La mostra si compone complessivamente di 31 pannelli espositivi che conterranno circa 60 fotografie storiche che potranno far conoscere ai tanti turisti che visitano la Riviera del Corallo durante la stagione estiva, una pagina della storia contemporanea dell’Italia tra le meno conosciute, ancorché recente, e una parte del territorio algherese che per anni è stato dimenticato. Va evidenziato che i pannelli espositivi, che rimarranno esposti nel centro di Fertilia per tutta l’estate, oltre alle didascalie che raccontano la storia di Fertilia e la nascita di questa comunità, saranno dotati di un qr code che riporterà anche a contenuti in inglese, per garantire ai turisti la possibilità di conoscere meglio il territorio a nord di Alghero.