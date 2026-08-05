S.A. 10:42 90° fondazione Fertilia: a settembre nuovi eventi Appuntamento venerdì 11 settembre, per un’intera giornata di celebrazioni: la sottoscrizione dell’accordo per la nascita della Rete Nazionale “Città del ‘900”, la presentazione di un libro fotografico dedicato all’Architetto Michele Rosa, la proiezione in anteprima di un documentario inedito sulla storia di Fertilia e una serata di musiche identitarie



ALGHERO - La rinascita delle città di fondazione parte da Fertilia, proprio nell’anno del suo 90° compleanno. In questo piccolo gioiello dell’architettura razionalista, nato su disegno di Emanuele Filiberto Paolini, Concezio Petrucci, Riccardo Silenzi e (Mosè) Mario Tufaroli, chiamati da Mario Ascione, responsabile della bonifica della Nurra algherese e presidente dell’Ente Ferrarese di Colonizzazione a modificare l’iniziale progetto dell’Ing. Arturo Miraglia, il prossimo 11 settembre si riuniranno sindaci e assessori provenienti da Latina, Tresigallo (Tresignana), Pomezia, Pontinia, Sabaudia, Guidonia, Torviscosa, Predappio, Arborea e Carbonia, in un incontro istituzionale presso la sede del Consiglio Comunale della Città.



Durante l’incontro verrà sottoscritto un accordo per la costituzione della Rete Nazionale delle Città di Fondazione, che vedrà come capofila la città di Latina, unico capoluogo di provincia tra le città di Fondazione, con l’intento di tutelare, promuovere e preservare un patrimonio urbanistico, edilizio e monumentale per troppi anni dimenticato. Ci sono voluti 90 anni per liberare le "Città del ’900", esempio di architettura razionalista, da quella spessa coltre di oblio che ha tentato di cancellare una pagina tra le più contraddittorie della storia d’Italia. Fortunatamente, grazie alle comunità che vivono queste città, è nata una sensibilità nuova, che ha reso possibile la nascita di una nuova visione per luoghi a lungo dimenticati. «A Fertilia si è scritta una meravigliosa pagina di integrazione, e questo è certamente un valore che caratterizza la nostra comunità - ha affermato il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto -. La città di Alghero è lieta di ospitare questo incontro, emblema dell’instancabile lavoro da parte degli abitanti di Fertilia e di tante Amministrazioni comunali delle Città simbolo del ’900 italiano».



Fertilia si conferma sempre più in un ponte, in grado di riunire i fili di tante storie e di portare all’esterno un messaggio universale, fatto di inclusione e resilienza, valori di cui sono stati protagonisti gli stessi abitanti della nostra città e del territorio multiculturale della Nurra di Alghero. L’appuntamento sarà quindi a Fertilia, venerdì 11 settembre, per un’intera giornata di celebrazioni che vedrà, oltre alla cerimonia di sottoscrizione dell’accordo per la nascita della Rete Nazionale "Città del ’900", la presentazione di un libro fotografico dedicato all’Architetto Michele Rosa, recentemente scomparso, la proiezione in anteprima di un documentario inedito sulla storia di Fertilia e una serata di musiche identitarie per raccontare i valori e le tradizioni di una comunità che rivendica il proprio diritto all’identità e al riconoscimento di una storia scritta grazie al duro lavoro e ai valori umani e religiosi dei suoi protagonisti.



Gli appuntamenti che si svolgeranno a settembre rappresentano l’ultima tappa del calendario delle celebrazioni del 90° Anniversario della fondazione di Fertilia, nati da un accordo tra il Comune di Alghero e il Ministro dello Sport e Giovani, che ha voluto riconoscere il valore di Anniversario di Interesse Nazionale per il 90° compleanno di Fertilia. Una serie di appuntamenti che hanno avuto inizio l’8 marzo, giorno in cui nel 1936 fu celebrata la posa della prima pietra della città, e che sono proseguite con la ciclopedalata Fertilia a Ruota Libera e con la mostra fotografica inaugurata lo scorso 10 luglio a Fertilia e presso la Hall dell’aeroporto, che rimarrà visitabile fino al 30 settembre.

Fertilia, che da città di fondazione si è trasformata nel tempo in città dell’inclusione, continua a far parlare di sé grazie alle tante iniziative culturali che sono nate negli ultimi anni dalla collaborazione tra le associazioni locali e l’Amministrazione. Iniziative supportate in più occasioni anche dalla Rai che, come nel caso del progetto del Ritorno alla Terra dei Padri, ha deciso anche in questa occasione di sostenere, in qualità di Media Partner, gli eventi culturali inseriti nel nutrito programma avviato lo scorso 7 marzo. Fertilia si prepara a concludere questo lungo anno di celebrazioni con la speranza che questo traguardo si possa trasformare in un nuovo punto di partenza per una rinascita che parta dalla riqualificazione del suo importante patrimonio architettonico e culturale.