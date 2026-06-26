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S.A. 16:33
Rive: Tre artisti in mostra ad Alghero
La galleria Bonaire Contemporanea inaugura la mostra di arte contemporanea RIVE di Giovanni Carta, Domenico D’Orsogna, Gerardo Wuthier. Appuntamento sabato 27 giugno alle ore 18.30
<i>Rive</i>: Tre artisti in mostra ad Alghero

ALGHERO - Sabato 27 giugno alle ore 18.30 la galleria Bonaire Contemporanea in via Principe Umberto, 39 ad Alghero inaugura la mostra di arte contemporanea RIVE di Giovanni Carta, Domenico D’Orsogna, Gerardo Wuthier. Attraverso l’opera di tre artisti, Rive esplora il limitare come spazio di transizione, crinale di indagine in movimento tra materia, tempo e segno. Nel lavoro di Carta, D’Orsogna e Wuthier, la superficie cessa di essere puro supporto per farsi luogo di svelamento poetico.

Domenico D’Orsogna presenta una serie di monocromi in cui il pigmento si sedimenta e si fessura, trattenendo il tempo dell’esecuzione. La materia si fa custode della luce e lo spazio pittorico diviene paesaggio interiore, una dimensione in cui la luce filtra dal cuore stesso della materia. Risponde l’intervallo liquido di Gerardo Wuthier: un dispositivo video-grafico in cui il silenzioso flusso di linee bianche, pur apparendo identico a se stesso, vibra di istanti grafici sempre unici e differenti. Un’ipnoticità ritmica che posiziona lo spettatore sulla linea di faglia che separa un’onda dalla successiva, in uno scarto fluido e incerto. Questo limite mobile si ritrova, infine, nella deriva cartografica di Giovanni Carta che traccia, con Giochi d’acqua, geografie dell’altrove e instabili topografie. Dalle sue opere su sottile tela di cotone affiora il mutevole confine tra terra e acqua, restituendo il senso di precarietà di ogni alveo esistenziale.

Nella foto: una tela firmata da Domenico D’Orsogna
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