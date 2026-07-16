Carmelo Spada 15:30 L'opinione di Carmelo Spada Artisti di strada e non, servono rispetto e controlli



Aggiornamento del regolamento degli artisti di strada, l’obiettivo deve essere la cura dei luoghi e la qualità della vita. Correva l’anno 2020 quando, con la delibera n. 65, il consiglio comunale di Alghero adottò il primo regolamento degli artisti di strada su proposta dell’allora assessora Giorgia Vaccaro. Da allora si dovette comunicare, con posta certificata, la presenza nel territorio comunale. E fu cosa buona e giusta. Ora, a distanza di 6 anni, si avvia l’iter di aggiornamento per superare le criticità rilevate nel corso del tempo. Fondamentalmente sono state quattro: 1. Il regolamento vigente prevede che si possa sostare una sola ora nello stesso sito, ma nessun organo di controllo ha potuto effettuare tali verifiche generando conflitti tra gli stessi artisti di strada e con i residenti. L’aggiornamento, per ovviare, prevede l’utilizzo di una specifica App di geolocalizzazione (come avviene in tanti comuni italiani). 2. Il regolamento in vigore non ha previsto una fascia pomeridiana di silenzio determinando una palese discrasia con l’ordinanza sindacale n. 24 del 2021 firmata dall’allora sindaco Mario Conoci. Giustamente l’aggiornamento prevede l’allineamento della fascia di silenzio, anche per gli artisti di strada, dalle 13.00 alle 17.00. Ed è una questione di civiltà e di rispetto della qualità della vita di residenti e turisti. 3. In centro storico per la sua specifica conformazione, l’aggiornamento in discussione nelle commissioni consigliari, esclude l’utilizzo dell’amplificazione meccanica del suono e, nel resto del territorio, casse acustiche entro i 5 watt (aspetto tecnico in vigore in tanti altri comuni italiani, Cagliari per citarne uno). La 4 criticità: il vero tallone d’Achille dell’impianto normativo comunale è stato il sistema dei controlli; col nuovo regolamento un ruolo preciso è attribuito alla Polizia locale con una dotazione di strumenti adeguati. Con il nuovo regolamento si riparta da questi dati per fare il bene della città, la cura dei luoghi, della qualità della vita compresa la giusta accoglienza degli artisti di strada. Il comitato 45 Db e lo Sportello di conciliazione del rumore inoltre ritengono che in centro storico, non solo agli artisti di strada debba essere precluso l’utilizzo dell’amplificazione, ma a chiunque riattualizzando quanto già stabilito dall’ordinanza n. 12 del 2006 firmata dall’allora sindaco Marco Tedde che, considerata la particolare conformazione urbanistica (strade strette che amplificano il suono) consentiva nella parte antica della città esclusivamente musica strumentale a corda e senza alcuna amplificazione. Infine, si ritiene che tutte le attività che si svolgono nel territorio comunale, comprese quelle delle arti di strada, devono contribuire, senza confliggere, alla qualità della vita dei residenti e degli ospiti e, specificamente per piazza Civica, per il suo valore storico, architettonico, monumentale e simbolico della città di Alghero debba essere preclusa alle performance degli artisti di strada come peraltro ha fatto, per diverse piazze storiche, la città di Palermo.

*Per il Comitato 45 Db e Sportello Conciliazione