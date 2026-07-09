Arti di strada: verso nuove regole ad Alghero





«Il percorso avviato dimostra che il confronto è sempre la strada giusta» è il monito dei due Presidenti: «È impensabile lavorare su un documento che non tenga in considerazione le istanze dei soggetti coinvolti. Le arti di strada rappresentano una risorsa culturale per la città, ma devono inserirsi in un quadro chiaro, condiviso e rispettoso di tutti: artisti, residenti, attività economiche e fruitori degli spazi pubblici. Fa piacere constatare la piena disponibilità delle parti coinvolte a convergere su una regolamentazione che faccia sintesi tra le diverse esigenze. Le Commissioni continueranno a lavorare con questo spirito, ascoltando le diverse sensibilità e raccogliendo contributi utili a migliorare il testo». Il lavoro proseguirà nelle prossime sedute, con l’obiettivo di arrivare a una proposta regolamentare capace di tenere insieme libertà artistica, vivibilità urbana e buona organizzazione degli spazi pubblici.

Dopo l’audizione del Comitato 45 Decibel, dello Sportello di conciliazione del rumore e del Comitato Centro Storico, ieri le Commissioni hanno incontrato alcuni artisti di strada, in un confronto utile e costruttivo. I rappresentanti presenti hanno espresso disponibilità a contribuire alla definizione di regole comuni e hanno accolto con favore alcune ipotesi contenute nella bozza di regolamento, in particolare quelle relative alla turnazione delle postazioni, alla definizione di fasce orarie e alla possibile zonizzazione degli spazi.