Roberto Ferrara 18:08 L'opinione di Roberto Ferrara Le regole da costruire insieme per la libertà artistica



Il Movimento 5 Stelle Alghero legge con interesse le osservazioni di Mario Conoci sul regolamento per le arti di strada. Proprio perché riteniamo che l’arte di strada sia una risorsa culturale, sociale e attrattiva per Alghero, abbiamo scelto di affrontare il tema con un metodo chiaro: ascolto, confronto e costruzione condivisa. Prendiamo atto delle osservazioni di Conoci, ma da chi ha ricoperto il ruolo di Sindaco ci si sarebbe attesi un contributo meno di parte e più orientato all’equilibrio istituzionale. Parlare di "burocrazia", "lacci" e "regole" come se ogni forma di organizzazione fosse una censura non aiuta il confronto. Le regole, quando sono costruite insieme e con buon senso, non limitano la libertà artistica: la rendono possibile e riconoscibile e rispettosa di tutti. L’adesione a Fratelli d’Italia non dovrebbe trasformare l’esperienza amministrativa maturata negli anni in una posizione faziosa o pregiudiziale. Al contrario, proprio quell’esperienza potrebbe rappresentare un valore aggiunto dentro il suo partito, portando misura, competenza e una lettura complessiva dei temi cittadini. Nel variegato percorso politico che lo ha visto passare da sinistra al centro e poi a destra, l’ex sindaco Conoci sembra aver perso la bussola. Quando scrive che "la pubblica amministrazione dovrebbe creare le condizioni perché cittadini, associazioni e artisti possano esprimersi liberamente, intervenendo solo quando è davvero necessario per garantire sicurezza, decoro e convivenza civile", non fa altro che sostenere proprio la necessità di regolamentare, programmare e organizzare le attività negli spazi pubblici. E il regolamento è uno soltanto, il riferimento unico a cui attenersi, non la "selva di norme" a cui allude. Le Commissioni consiliari hanno già audito i comitati dei residenti, lo Sportello di conciliazione del rumore, il Comitato Centro Storico oltre ad alcuni artisti di strada. Il confronto è stato utile e costruttivo: gli stessi artisti si sono detti disponibili a definire regole comuni e hanno accolto positivamente le ipotesi di turnazione, fasce orarie e possibile zonizzazione. L’obiettivo del regolamento non è limitare l’arte, né trasformare la spontaneità in burocrazia. Vogliamo condizioni più semplici, chiare e uguali per tutti, affinché gli artisti sappiano dove, quando e come esibirsi, evitando conflitti e incertezze. Una città che vuole attrarre musica, creatività e nuove forme di espressione nello spazio pubblico deve saper offrire regole certe, spazi riconoscibili e un equilibrio con residenti, attività economiche e fruitori del centro urbano. Per questo il lavoro proseguirà senza forzature e senza pregiudizi, raccogliendo i contributi di chi vive la città, di chi la anima e di chi chiede semplicemente una convivenza ordinata. Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere un percorso che non nasce per vietare, ma per facilitare, organizzare e valorizzare le arti di strada come parte viva dell’identità e dell’attrattività di Alghero.

*Per Il Movimento Cinque Stelle